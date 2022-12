Es ist Mittwoch-Abend außerhalb der Saison und das große Hotel-Gasthaus in Seeboden ist knallvoll. Die Einheimischen genießen es, dass der Postwirt in der Nachsaison ihnen gehört. Das Haus gibt es bereits seit 1912 und die vierte Generation in Gestalt der jungen Wirtin Anna scharrt schon in den Startlöchern. Eine sympathische Verstärkung für das Ehepaar Astrid und Franz Josef Schmidt und Mutter Margaretha, die noch wacker in der Küche zugange ist.



Eine große Überraschung ist die (fast zu) umfangreiche Speisekarte, auf der sich noch Gerichte finden, die anderswo kaum noch angeboten werden. Ein Holstein-Schnitzel mit Spiegelei zum Beispiel, oder Innereien wie Kalbsbeuschel, Blunzengröstl oder gebackener Kalbskopf. Nicht jedermanns Sache, aber soo köstlich.

Wir freuten uns über das zarte, gebackene Kalbsbries mit Petersilienerdäpfeln und über die Schlachtplatte, auf der sich Blutwurst mit knuspriger Haut, Leberwurst, feines Geselchtes, gut gewürztes Sauerkraut und Erdäpfeln türmten– eine wirklich seltene Herbst-Köstlichkeit. Alles hausgemacht vom Bruder des Wirts, der gelernter Fleischermeister ist.



Kaiserschmarrn und Palatschinken waren uns nach den kalorienreichen Speisen zu üppig, dafür war das Erdbeer/Vanilleparfait umso leichter. Der gut bestückte Weinkeller birgt so manche edle Überraschung. Franz Josef Schmidt kennt sich aus, ist er doch geprüfter Sommellier und empfiehlt auch gerne ein Schnapserl zur Verdauung.