Zutaten

Für 4 Portionen

4 Weißbrot-Weckerln

100 g Rucola

Essig

Olivenöl

Salz

Pfeffer

Für die Mayonnaise:

1 Ei

1 TL Senf

1 EL Essig

150 ml Sonnenblumenöl

2 EL Nüsse (gehackt)

Salz

Pfeffer

Für die Hühnerbrüste:

4 Hühnerbrüste

1 TL Thymian (getrocknet)

1 TL Koriandersamen (gemahlen)

1/4 TL Chilischoten (getrocknet)

Salz

Für die Erdbeeren:

200 g Erdbeeren

2 EL Olivenöl

Salz

Pfeffer

Zubereitung

Für den Hendlburger mit Erdbeeren zunächst die Hühnerbrüste der Länge nach halbieren, aber nicht ganz auseinanderschneiden. Die Hühnerbrüste aufklappen ("Schmetterlingsschnitt") und mit den Gewürzen und etwas Salz einreiben.

Die Weckerln waagrecht halbieren. Erdbeeren vom Strunk befreien, in dünne Scheiben schneiden und mit 2 EL Olivenöl, Salz und Pfeffer würzen.

Für die Mayonnaise das Ei mit einem Stabmixer schaumig schlagen. Senf und Essig dazugeben und das Öl unter ständigem Mixen langsam einfließen lassen. Sobald die Mayonnaise eine gute Konsistenz hat, die gehackten Nüsse untermengen und mit etwas Salz und Pfeffer abschmecken.

Die Hendlfilets in der Pfanne oder am Grill von beiden Seiten ca. 4 Minuten anbraten. Die halbierten Weckerln im Backrohr oder am Grill knusprig backen.

Den gewaschenen, abgetropften Rucola mit etwas Essig, Öl, Salz und Pfeffer würzen.

Auf den Weckerlböden den Rucola verteilen, das Hendlfilet darauflegen und mit den Erdbeeren belegen. Die Weckerldeckel mit Mayonnaise bestreichen und den Hendlburger mit Erdbeeren damit abschließen.

