Gezogen, gefüllt und gerollt: Fünfhaubenkoch Heinz Reitbauer packt das ganze Aroma frischer Frühlingsboten in Strudelform. Hier ist das Rezept.

Wildkräuterstrudel mit Radieschenfrischkäse © Marija Kanizaj

Ausnahmekoch Heinz Reitbauer vom Steirereck im Stadtpark in Wien bedient sich der gesamten Aromenvielfalt dieser besonderen Gäste in der Frühlingsküche: Gundelrebe, Bärlauch, Vogelmiere, Knollenziest, Wiesenkerbel, Leinkraut oder Blutampfer werden mit Ingwer und Rosmarin in einen saftigen Wildkräuterstrudel gepackt.