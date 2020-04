Facebook

Die Sauce Hollandaise bekommt durch die Nussbutter eine herrliche Würze © (c) HLPhoto - stock.adobe.com

Dass er ein Vogel Strauß ist, kann man ihm wirklich nicht vorwerfen – denn in der Steiermark und in Kärnten steckt der Spargel gerade den Kopf aus dem Sand. Eben diesen braucht Gemüsespargel auch in den Böden, dann fühlt er sich beim Wachsen am wohlsten.