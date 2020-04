Zweihaubenkoch Hans Peter Fink ging nach einigen Zwischenstationen (u.a. Arlberg Hospiz in Tirol, Restaurant Obauer in Werfen) 2002 als Küchenchef ins Hotel Sacher in Wien. Seit 2008 leitet er gemeinsam mit seiner Frau Bettina Fink und seinem Schwager Mario Haberl das Gasthaus Haberl und Fink’s Delikatessen in Walkersdorf.

Der Gasthof hält derzeit Speisen zum Abholen bereit - vom Backhendl bis zur gegarten Lammstelze, vom Beef tatar bis zum hausgemachten Eis.