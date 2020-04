Neues E-Kochbuch mit vegetarischen Rezepten zum Herunterladen von Katharina Seiser: Der Reinerlös geht an die Corona-Nothilfe und an die Caritas Österreich. Zum Nachkochen gibt's gleich vorweg das Rezept für Kaspressknödel.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kaspressknödelsuppe schmeckt als Hauptspeise auch zum Salat © (c) Thomas Apolt

Kochbuchautorin Katharina Seiser hat sich in den Dienst der guten Sache gestellt und zaubert aus bewährten Zutaten schmackhafte Gerichte. Der Reinerlös aus dem Verkauf der „Hamsterküche“ kommt der Corona-Nothilfe und der Caritas zugute. Das E-Book um 5 Euro ist im Brandstätter Verlag erschienen und hier zu hamstern.

Kaspressknödelsuppe

Zutaten:

250 g Semmeln oder Toastbrot vom Vortag, 1 kleine Zwiebel, 1 TL Butter, 1 Dotter, 1 Ei, rund 70 ml Milch, je 1 Prise Salz (je nach Käse), Muskatnuss und gemahlener Kümmel, 1 TL gehackte Petersilie, 2 EL (oder mehr) geriebener würziger Käse, z. B. alter Bergkäse oder Bierkäse, 2 EL Rapsöl zum Braten, etwa 750 ml Gemüsesuppe, 1 EL fein geschnittener Schnittlauch.

E-Book Hamsterküche von Katharina Seiser mit 21 vegetarischen Rezepten aus bewährten Zutaten © Brandtstätter Verlag

Zubereitung:

1. Semmeln oder Toastbrot in Würfel schneiden.

2. Zwiebel schälen, fein schneiden, in Butter anschwitzen. Mit Dotter, Ei, Milch, Gewürzen, Petersilie und Käse zum Brot geben. Gut mischen, abschmecken. Rund 10 Minuten stehen lassen. Mit nassen Händen kleine Laibchen formen.

Kochbuchautorin Katharina Seiser Foto © (c) Julia Stix

3. In einer beschichteten Pfanne langsam beidseitig in Pflanzenöl (Raps ...) braten. Herausnehmen, mit Küchenrolle abtupfen. Suppe erhitzen, Knödel hineingeben, 2–3 Minuten ohne Hitzezufuhr ziehen lassen. In tiefen Tellern anrichten, mit Schnittlauch bestreuen.

Tipps: Ist das Weißbrot sehr trocken, die Milchmenge erhöhen. Gebratene Kaspressknödel lassen sich gut einfrieren und mit der Suppe erwärmen.