Schnell und einfach zu formen: Osterhasen aus Germteig © (c) elena_hramowa - stock.adobe.com

Die beste Assistentin beim Striezel- oder Osterhasenbacken ist die Germ. Mit ihrer Triebkraft sorgt sie dafür, dass Teige ihr Volumen verdoppeln und das Gebäck am Ende flaumig wird.

In Omas Backstube war es zwar immer schön warm, doch die Industriegerm ist zuverlässig und kommt mit warmen Temperaturen bei der Zubereitung gar nicht so gut zurecht: Löst man sie in mehr als 50 Grad warmer Milch, verliert sie die gewünschte Triebkraft. Am besten verarbeitet man die Zutaten bei Zimmertemperatur.

Süße Osterhasen

Rezept von Backprofi Christian Ofner

Zutaten für 9 Stück: ½ kg Weizenmehl universal, 7 g Salz, 75 g Feinkristallzucker, 90 g handwarme Butter, 8 g Vanillezucker oder Mark einer Schote, 1 mittelgroßes Ei, 30 g frische Germ (ersatzweise Trockengerm nach Packungsangaben), 200 ml lauwarme (nicht heiße!) Milch, evt. Mandelblättchen oder Hagelzucker zum Bestreuen

Zubereitung:



1. Alle Zutaten wiegen, den Teig 3 Minuten langsamer und 7 Minuten intensiver kneten. Mit einem Tuch abdecken und 20 Minuten bei Raumtemperatur rasten lassen.

2. Teig auf eine leicht bemehlte Arbeitsfläche geben, neun gleich große Teigstücke (etwa 105 g) auswiegen. Teigstücke rund formen und zugedeckt nochmals ¼ Stunde rasten lassen.

3. Für die Hasenkörper: Zwei Drittel von jeder Teigkugel zu einem länglichen Teigstrang von etwa 30 Zentimetern ausrollen, zu einer Schnecke formen. Vom anderen Drittel ein kleines Stück für den Schwanz abstechen. Teigstück locker rund und auf einer Seite etwas spitz formen. Mithilfe einer Teigkarte die Ohren einstechen und den Kopf über den Körper des Hasen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech legen. Zum Schluss den Schwanz an der Seite andrücken.

Backprofi Christian Ofner Foto © Ofner

Zum Backprofi Christian Ofner alias "Der Backprofi" betreibt die erste steirische Backschule in Gleisdorf. Mehr Rezepte gibt's unter: derbackprofi.at

4. Mit Wasser leicht befeuchten und im Backofen bei etwa 40 Grad gehen lassen, zwischendurch leicht mit Wasser befeuchten, damit die Oberfläche nicht austrocknet. Nach 30 bis 40 Minuten Hasen aus dem Backrohr geben, Temperatur auf 180 Grad Heißluft oder 200 Grad Ober-/Unterhitze einstellen.

5. In der Zwischenzeit ein Ei aufschlagen und verquirlen und die Hasen großflächig damit bestreichen. Wer mag, bestreut sie mit Hagelzucker oder Mandelblättchen. Sofern möglich, mit ganz leicht geöffneter Ofentür 14 bis 16 Minuten backen.