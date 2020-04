Nach der Hotelfachschule in Bad Hofgastein ließ sich Andreas Döllerer in unterschiedlichen Top-Häusern ausbilden - unter anderem bei Sternekoch Dieter Müller. Er ist "Koch des Jahres 2011". Mehr zum Familienunternehmen "Döllerers Genusswelten & Weinhandelshaus" in Golling - gibt's hier.