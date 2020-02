Kleine Zeitung +

Interview Weniger Zucker, weniger Alkohol: Neustart für die Barkultur

Am 24. Februar ist Welttag der Barkeeper. Cocktail-Weltmeister Mario Hofferer betreibt in Krumpendorf am Wörthersee ein Cocktail-Labor. Über die Zutaten zum Erfolg und den Trend zur alkoholfreien Bar.