"Auguste Escoffier hatte 1921 die grandiose Idee, Filetsteak zu hacken und roh mit allerlei Gewürzen und Sauce Tartare zu servieren", erklärt Martina Hohenlohe eingangs. "Beef Tartare ist nach dem asiatischen Steppenvolk der Tataren benannt, denen nachgesagt wird, sie hätten rohe Fleischstücke unter ihren Sätteln mürbe geritten. Das ersparen wir uns heute und halten uns ganz an Escoffier, der eine etwas weniger anstrengende Version ins Leben rief, die um die Welt ging und bis heute auf den internationalen Speisekarten omnipräsent ist."

Wenn man alles richtig macht, ist Beef Tartare eine wahre Delikatesse. Lukas Olbrich vom Casino-Restaurant Wien geht im wunderbaren Kochsalon auf Escoffiers Spuren und begleitet uns Schritt für Schritt zum perfekten Beef Tartare.

Zutaten Beef Tartare für 2 Portionen

200 g Rinderfilet

40 g Schalotten

1/2 Knoblauchzehe

15 g Essiggurkerl

15 g Kapern

10 g Ketchup

10 g Dijonsenf

1 TL Paprikapulver

4 g Sardellenpaste

Worcestersauce

Tabasco

Salz, Pfeffer

Für die grüne Pfeffermayonnaise:

1 Eigelb

10 ml Olivenöl

70 ml Rapsöl

10 g Chiliöl

1 TL Sambal Oelek

1 Schuss Zitronensaft

Zeste einer 1/2 Zitrone

1 Schuss Balsamico Essig

17 zerdrückte Grüne Pfefferkörner

Salz, Pfeffer

Außerdem: Wachteleier, Kresse, Kapern

Zubereitung

1. Die Schalotten und den Knoblauch schälen und fein hacken. Essiggurkerln und Kapern ebenfalls in kleine Würfel schneiden. Dann das Rapsöl in einer Pfanne erhitzen und die Schalotten darin gemeinsam mit dem Knoblauch ansautieren. Überkühlen lassen.

2. Das Fleisch in dünne Scheiben schneiden, anschließend in feine Würfeln hacken und in eine große Schüssel füllen. Jetzt die Essiggurkerln, die Kapern und die ausgekühlte Schalotten-Knoblauch-Mischung dazugeben und alles miteinander vermengen.

3. Jetzt den Dijonsenf, die Sardellenpaste, die Worcestersauce, Tabasco, Ketchup und das Paprikapulver untermischen. Mit Salz und Pfeffer abschmecken.

4. Für die grüne Pfeffer-Mayonnaise das Eigelb in eine Schüssel geben, die Zitronenzeste darüber reiben und den Zitronensaft sowie den Balsamico Essig dazugießen. Das Ganze verrühren.

5. Alle Öle (Chili, Raps, Olive) miteinander vermischen und langsam, unter ständigem Rühren mit dem Schneebesen, in die Eidotter-Mischung einfließen lassen. Sambal Oelek und den grünen Pfeffer dazumischen. Mit Salz und schwarzem Pfeffer abschmecken.

6. Für das Wachtelspiegelei das Öl in einer Pfanne warm werden lassen. Einen Dessertring mit Öl einfetten und in die Pfanne legen. Das Wachtelei leicht anstechen und in den Dessertring schlagen. Für eine Minute schwach braten.

7. Das Beef Tatare mit Hilfe eines Dessertrings auf dem Teller anrichten. Das Wachtelspiegelei darauf geben. Die Mayonnaise in kleinen Tupfen auf dem Teller verteilen. Mit der Kresse und den Kapern dekorieren.

Weintipp: Ein Roter Veltliner mit Körper passt sehr gut zum Beef Tartare.