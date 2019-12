Facebook

Flott geschmort: Butter-Chicken mit Basmatireis und Koriander © (c) Deidre - stock.adobe.com

"Wer noch nie in Indien war, kommt dem Land mit diesem Gericht schon ziemlich nah. Glaube ich zumindest, weil ich war auch noch nie dort", sagt Martina Hohenlohe und rückt diesmal in ihrem wunderbaren Kochsalon den Schnellkochtopf in den Fokus: "Stellt man Aufwand und Ergebnis in Relation, ist dieses Rezept kaum zu überbieten: Butterweich geschmorte Hühnerbrust in einer dichten Sauce. Meine Angst vor dem Schnellkochtopf habe ich komplett überwunden, wir sind auf Augenhöhe und ich probiere immer wieder Neues aus. Das Huhn wird nie so butterweich wie im Schnellkochtopf."

Rezept: Indisches Butter-Chicken

Zutaten für 4 Personen: 500 g Hühnerbrust (ohne Haut und ohne Knochen), 120 g Butter, 2 TL Garam Masala (indische Gewürzmischung), 2 TL Currypulver, 2 TL Cayennepfeffer, 1 TL Kreuzkümmel (gemahlen), 2 TL frisch geriebener Ingwer, 1 Dose Kokosmilch, 250 ml Hühnerfond, 200 g pürierte Tomaten (Flasche oder Dose), 1 Zwiebel, 5 Knoblauchzehen, frischer Koriander, Salz, Pfeffer, 2 TL Stärkemehl (z. B. Maizena), Wasser, Basmatireis

Zubereitung:

1. Hühnerbrüste waschen, trockentupfen und in 1,5 cm große Würfel schneiden. Die Zwiebel schälen, fein hacken. Knoblauch schälen, ebenso fein hacken.

2. Butter im Schnellkochtopf erhitzen, bis sie aufschäumt. Zwiebel und Knoblauch darin bei mittlerer Hitze glasig dünsten, Kokosmilch, Hühnerfond und Tomaten zugeben, durchrühren und aufkochen lassen.

3. Currypulver, Kreuzkümmel, Ingwer, Cayennepfeffer und Garam Masala zugeben, salzen. Hühnerfleischwürfel zugeben, untermischen, Deckel verschließen. Auf Stufe 1 rund 15 Minuten garen (ab Erscheinen des grünen Rings). Inzwischen den Reis kochen.

4. Schnellkochtopf von der Platte ziehen, rasten lassen, bis die Ringe nicht mehr sichtbar sind. In der Zwischenzeit das Stärkemehl mit 2 EL Wasser glattrühren, unter die Sauce mischen. Topf ohne Deckel noch einmal aufkochen, mit Salz und Pfeffer abschmecken.

5. Mit Basmatireis und frisch gehacktem Koriander anrichten.

