Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Schnell gemixt: Mocktails und andere Drinks ohne Alkohol © (c) sveta_zarzamora - stock.adobe.com

Mango-Maracuja-Spritz

Zutaten für 1 großen Tumbler: ½ frische Maracuja oder 3-4 EL Maracujasaft, 5 EL Mangosaft, Saft von ½ Limette, Kombucha, 1 Streifen Mangofruchtfleisch, 1 breite Limettenzeste, Salzflocken, ev. Chiliflocken, Eiswürfel

Zubereitung: Den Rand des Glases kurz in Limettensaft tauchen, dann in Salz und ev. Chili. Eis und Limettenzeste ins Glas geben, Maracuja-, Mango und Limettensaft shaken oder einfach so eingießen. Mit Kombucha auffüllen und den Mangostreifen quer über das Glas legen.

Preiselbeer-Grapefruit-Mmmargarita

Bittersüße Kombination mit salziger Komponente.

Zutaten für 1 Glas:

Saft von 1 frischen rosa Grapefruit, Preiselbeer- oder Cranberrysaft, 3 Scheiben Grapefruit, ev. kaltes Mineralwasser, 1 Rosmarinzweig, Salz, Eiswürfel

Im Entstehen: Preiselbeer gemixt mit Grapefruit Foto © (c) nastyakamysheva - stock.adobe.com (Anastasia Kamysheva)

Zubereitung für 1 kleineres Glas: Das Salz auf eine Untertasse streuen. Den Rand des Glases mit einer Scheibe Grapefruit einreiben und dann ins Salz tauchen. Eiswürfel einfüllen, Preiselbeersaft und Grapefruitsaft zu gleichen Teilen oder nach Geschmack mixen, ins Glas gießen und ev. mit etwas kaltem Mineralwasser spritzen.

Granatapfel-Ingwer-Drink

Die leichte Bitternote des Granatapfels ergänzt sich wunderbar mit dem Ginger Ale. Eiswürfel braucht man keine, weil die gefroreren Früchte den Drink kühlen und ihn außerdem optisch aufpeppen.

Dekorieren: mit Granatapfelkernen und eventuell Rosmarin Foto © (c) nblxer - stock.adobe.com (Kondratova Ekaterina)

Zutaten für 1 Sektglas:

Granatapfelsaft (frisch gepresst oder aus der Packung) Ginger Ale nach Geschmack, gefrorere Granatapfelkerne, 1-2 Scheibe Ingwer pro Glas

So geht’s: 1 Ingwerscheibe ins Sektglas geben, dann 2 EL gefrorene Granatapfelkerne. 50 ml Granatapfelsaft aufgießen und mit Ginger Ale nach Geschmack auffüllen. 1 Ingwerscheibe bis zur Mitte einschneide, auf den Glasrand stecken und sofort servieren.