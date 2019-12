Facebook

Gut vorzubereiten: geschmortes Rindfleisch © Mein wunderbarer Kochsalon

Martina Hohenlohe lädt diesmal Markus Nagl vom Artner am Franziskanerplatz in Wien in ihren wunderbaren Kochsalon: "Tafelspitz und Schulterscherzel gehören in den Suppentopf, geduldig gesotten und dann mit Braterdäpfel, Apfelkren und Schnittlauchsauce gegessen", sagt sie.

"Das kennen wir und anders wollen wir es nicht. Das wäre ja wie Schnitzel mit Sauerkraut. Dann kam Markus Nagl in meine Küche und schmorte ein Schulterscherzel. So zart und mit dichter Sauce, ein Traum, vor allem jetzt, wo wir wieder mit Verve den Schmortopf anwerfen."

Zutaten für 6 Portionen

Für das Schulterscherzel: 1,8 kg Schulterscherzerl, 2 mittelgroße Karotten, 1/4 Sellerie, 1 Peterwurzel, 1/2 Lauch, 2 Zwiebeln, 0,7l Rotwein, 2 EL Tomatenmark, 1 l Rindsuppe, 1/2 l Wasser, 200 g Butter, 5 Körner Piment, 8 Körner Wacholder, 1 TL Pfefferkörner, 1/4 TL Senfkörner, 1/4 TL Koriandersamen, 2 Lorbeerblätter, 1/2 ausgekratzte Vanilleschote, 2 EL Dijonsenf, Salz, Pfeffer aus der Mühle, 2 EL Rinderfett

Für das Nussbutterpüree: 500 g mehlige Erdäpfel, 150 ml Milch, 100 g Butter, Salz, Pfeffer aus der Mühle, Muskat frisch gerieben

Für die glacierten Karotten: 1/2 kg bunte Karotten, Butter, eine Prise Zucker

Zubereitung Schulterscherzel

1. Das Schulterscherzerl würzen mit Salz, Pfeffer und Dijonsenf würzen. Auf allen Seiten in einer Pfanne scharf anbraten, mit einem Drittel der Rindsuppe die Bratenrückstände ablöschen.

2. Karotten, Sellerie, Peterwurzel, Zwiebel und Lauch grob schneiden. In einem Topf zuerst Karotten, Sellerie, Peterwurzel anrösten, etwas später Zwiebel und Lauch dazugeben und weiterrösten. Danach das Tomatenmark beifügen.

3. Nun schrittweise etwas Rotwein eingießen und die Bratrückstände vom Topfboden lösen. Sobald das Gemüse eine schöne braune Farbe hat, den restlichen Wein dazugeben. Mit der übrigen Suppe und dem Wasser aufgießen, Lorbeerblätter und Vanilleschote beifügen.

Püree passt ausgezeichnet zu Schmorgerichten Foto © (c) Javier Somoza - stock.adobe.com

4. Die Gewürze (Piment, Wacholder, Pfefferkörner, Senfkörner, Koriandersamen) in einer Pfanne rösten, bis der Duft der Gewürze in der Nase spürbar ist. Auch zur Sauce geben. Das Fleisch in einer Cocotte mit dem Sud übergießen.

5. Im Backrohr bei 110 Grad für 3,5 Stunden garen. Das Fleisch sollte leicht von der Fleischgabel rutschen. Bei der Hälfte der Zeit das Fleisch einmal umdrehen. Dann das Fleisch rausnehmen, den Sud abseihen. Fleisch mit Folie abdecken, bei 80 Grad warmstellen.

6. Den Sud auf die Hälfte reduzieren, kalte gewürfelte Butter dazugeben und weiter reduzieren, bis die Sauce eine schöne Bindung hat. Fleisch schneiden, mit der Sauce napieren.

Zubereitung Nussbutterpüree

Die Erdäpfel in der Schale weich kochen. Schälen, ausdampfen lassen und pressen. Anschließend mit der Milch vermengen, würzen und durch ein Farcesieb streichen. Inzwischen die Butter zur Nussbutter (Butter klären und solange köcheln, bis diese schön braun ist) machen. Anschiessend die Nußbutter unter das Püree mengen.

Zubereitung glacierte Karotten

Die geschnittenen Karotten mit etwas gesalzenem Wasser bissfest kochen. Etwas von dem Kochwasser beiseite stellen. In einer Pfanne etwas Butter schmelzen mit einer Prise Zucker karamellisieren lassen. Dann die Karotten in die Pfanne geben, 2-3 EL Karottenwasser dazugießen und emulgieren lassen. Zum Schluss mit Salz würzen.