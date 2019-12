Facebook

Lady Fiona Carnarvon führt durch Highclere Castle © Highclere Enterprises LLP/Knesebeck Verlag

Man kennt das doch. Ruinen wandeln sich in prächtige Schlösser, Ackerlandschaft wird zu üppigen Parkanlagen – die Kulissen eines Historienfilms werden digital heraufbeschworen, gedreht wird im Studio. Erst im Film wirkt alles täuschend echt. Nicht so in der britischen Serie „Downton Abbey“.