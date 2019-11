Facebook

Frischer Ingwer gibt dem Kuchen eine fein-fruchtige, exotische Note © Mein wunderbarer Kochsalon

"Ich habe mich jahrelang nicht übers Backen getraut, erstens, weil meine Mutter eine Großmeisterin dieser Disziplin ist und auch ein bisschen, weil mir das präzise Arbeiten nicht so liegt. Dachte ich. Denn in Wahrheit sorgt ein gutes Backrezept, das am Ende aufgeht, für höchste Zufriedenheit", sagt Martina Hohenlohe und bittet in ihren wunderbaren Kochsalon. "Dieser Kuchen ist ein perfektes Einsteiger-Rezept, extrem simpel und dank der ungesüßten Ingwer-Obers-Fülle ziemlich überraschend im Geschmack. Auch, wenn die Latte hoch liegt, liebe Mutter."

Zutaten für 1 Springform (Durchmesser 24 cm): 175 g Butter, 175 g Zucker, 3 Eier, 1 Pkg. Vanillezucker, 1 TL Backpulver, 175 g Mehl, Butter und Mehl für die Form.

Für die Füllung: 300 ml Schlagobers, 3 cm frischer Ingwer

Für die Ganache: 300 ml Schlagobers, 2 EL Honig, 200 g dunkle Schokolade, 50 g Butter

Zubereitung Schoko-Ingwerkuchen

1. Backofen auf 180 Grad (Ober- und Unterhitze) vorheizen.

2. Butter und Zucker schaumig rühren. Eier nach und nach zugeben, weiter rühren, bis eine cremig-luftige Masse entsteht. Vanillezucker und Backpulver unterrühren. Mehl in die Masse sieben. Unterrühren. Wenn der Teig zu fest ist, 1-2 EL Milch unterrühren.

3. Tortenspringform ausbuttern, mit Mehl bestäuben. Teig in die Form füllen, 30-35 Minuten backen.

4. Schlagobers steif schlagen, Ingwer auf einer feinen Reibe zum Obers reiben. Kühlstellen.

5. Kuchen aus dem Ofen nehmen, auskühlen lassen.

6. In der Zwischenzeit die Glasur zubereiten: Obers erwärmen, Honig zugeben, heiß werden lassen (Achtung: die Mischung soll nicht kochen). Schokolade fein hacken, in eine Schüssel geben. Butter zur Schokolade geben und das heiße Obers darüber gießen, mit dem Schneebesen zügig verrühren.

7. Kuchen auf ein Gitter setzen, unter das Gitter eine Lage Backpapier legen. Kuchen längs mit einem großen Messer durchschneiden. Mit der Schlagobers-Ingwer-Fülle bestreichen. Deckel darauf setzen, mit der Ganache überziehen. Auskühlen lassen.