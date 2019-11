In Vanillekipferl, Zimtstern und Lebkuchen steckt das Aroma ferner Länder. Was rund um die Welt geerntet wird und uns die nächsten Wochen versüßt. Die wichtgsten 10.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Das Gewürzspektrum ist groß © (c) mizina - stock.adobe.com (Oksana Bratanova)

Aus den Tropen und Subtropen – von den Molukken in Indonesien bis Grenada in der Karibik – kommen allerlei Samen, Wurzeln, Rinden und Schoten, die der Adventzeit die Würze verleihen. Denn was wären Lebkuchen ohne eine Prise Zimt, Sternanis, Ingwer, Macis (Muskatblüte), Kardamom, Koriander, Anis, Nelken und Piment?

All das steckt in den meisten Lebkuchen-Gewürzmischungen, die häufig auch fertig abgepackt zu haben sind. Gewürze enthalten ätherische Öle, die sich verflüchtigen und dabei mit ihrem herrlichen Duft die Vorfreude auf die kommenden Wochen wecken. Möge die Kekssaison in den eigenen vier Wänden demnächst beginnen. Hier sind die wichtigsten Weihnachtsgewürze aus fremden Ländern:

1. Zimt

Man unterscheidet zwischen Ceylon- und dem günstigeren Cassia-Zimt, der höhere Konzentrationen des Aromastoffs Cumarin enthält. Wer Zimt mitkocht, nimmt die Stangen, Zimtblüten sind feiner im Aroma.

Würzt unter anderem: Zimtsterne, Glühwein & Co.

2. Vanille

Nicht nur das Mark, auch die Vanilleschoten selbst sind Aromaträger. Verbringt Staubzucker eine gewisse Zeit mit den Schoten, schmeckt er bald nach Vanille. In der Küche passt Vanille fabelhaft zu Nelken, Ingwer, Kaffee, Kardamom, Anis.

Würzt unter anderem: Vanillekipferl, Spitzbuben

Macis, getrocknete Muskatblüten Foto © (c) unpict - stock.adobe.com (Paul Schwarzl)

3. Koriander

Der echte Koriander ist wie Anis ein Doldenblütler. Um den Geschmack der „Samen“, der getrockneten Früchte, erst richtig herauszukitzeln, werden sie in einer Pfanne ohne Zugabe von Fett geröstet, bis sie duften.

Würzt unter anderem: Lebkuchen, Schokokekse

Zutaten Spekulatius-Gugelhupf 250 g Mehl, 250 g zimmerwarme Butter, 220 g Staubzucker, 5 mittelgroße Eier, 2 TL Backpulver, Salz, etwas Milch, 1–2 P. Mandelblättchen, 3 Spekulatiuskekse, 1 EL Spekulatiusgewürz – wer das nicht zur Verfügung hat, macht das Gewürz selbst: 1 Msp. Zimt, 1 Msp. Nelkenpulver, 1 Msp. fein zerstoßener Kardamom, 1 Msp. fein zerstoßener Anis, 1 Msp. Ingwerpulver und Abrieb von 1/2 unbehandelten Zitrone.

4. Piment

In der Karibik wächst der Pimentbaum. Als Neugewürz sind die unreifen getrockneten Früchte im Supermarkt zu finden. Sie schmecken lieblich-scharf nach Nelken und Muskat.

Würzt unter anderem: Pfeffernüsse

5. Muskatnuss/Macis

Von den Banda-Inseln in Indonesien, aber auch aus Grenada stammt die Muskatnuss. Sie steckt – wie andere Gewürze auch – voller ätherischer Öle und darf nur in Maßen zum Einsatz kommen. Die Macisblüte umhüllt die Muskatnuss und kommt getrocknet zum Einsatz. Ihr Aroma ist etwas feiner und zurückhaltender.

Würzt unter anderem: Nervenkekse nach Hildegard von Bingen

Zubereitung Spekulatius-Gugelhupf 1. Das Backrohr auf 180 Grad Ober-/Unterhitze vorheizen. Falls kein Spekulatiusgewürz vorhanden ist, die Gewürze gut mischen.

2. Butter und Zucker cremig mixen. Die Eier hinzufügen und alles rund 5 Minuten mixen.

3. Backpulver ins Mehl sieben, dann Spekulatiusgewürz und 1 Prise Salz hineingeben und durchmischen. Die Butter-Zucker-Mischung mit rund 3 bis 5 EL Milch ins Mehl geben und am besten mit dem Mixer auf geringer Stufe zu einem glatten Teig verarbeiten. Die Kekse zerbröseln und unter den Teig heben.

4. Die Gugelhupfform ausbuttern, mit Mandelblättchen auskleiden und den Teig einfüllen. Oberfläche glatt streichen. Je nach Herd rund 50 bis 60 Minuten backen. Erst nach dem Auskühlen aus der Form stürzen.

6. Kardamom

Grüner Kardamom ist ein Ingwergewächs. In der hellgrünen Hülle stecken die schwarzen Samen mit ihrem süßlich-scharfen Aroma. Sie passen gut zu Kakao und stecken in vielen Chai-Tees.

Würzt unter anderem: Lebkuchen, Schokokekse, Spekulatius

7. Nelken

Ein Myrthengewächs von den Gewürzinseln verleiht Braten und Kompotten ein süßlich duftendes Aroma. Schwimmen Nelken waagrecht in der Flüssigkeit, sind sie qualitativ keine Offenbarung.

Würzt unter anderem: Bratapfel, Punsch

In Kammern stecken die Samen des Sternanis Foto © (c) nungning20 - stock.adobe.com

8. Sternanis

Echter Sternanis ist ein rund 20 Meter großer Baum, kommt in Asien vor und trägt intensive Lakritz-, Fenchel- und Anisnoten.

Würzt unter anderem: Lebkuchen

9. Anis

Sternanis hat mit dem Anis nur das ähnliche Geschmacksbild gemein. Er ist ein krautiges Doldengewächs und wird um die 60 Zentimeter hoch. Auch er stammt urspünglich von weit her - über Ägypten kam er nach Europ.

Würzt unter anderem: Anisbeugerl

10. Ingwer

Viele Gewürze zählen auch zu den Heilpflanzen. Das zitronig-

scharfe Aroma der Ingwerwurzel ist in Pulverform auch Bestandteil von Gewürzmischungen für Lebkuchen.

Würzt unter anderem: Gingerbread, Kekse