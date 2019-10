Susanne kocht mit ...Gottfried Bachler: Kürbisnockerl mit Räucher-Ricotta

Die Kürbisnockerl sind einfrierbar, sollten aber für die Zubereitung unbedingt über Dampf

regeneriert werden. Also entweder im Dampfgarer oder im Kochtopf inkl. Siebeinsatz nach oben angeführten Angaben für rund fünf Minuten regeneriert werden. Die Nockerl zum Einfrieren einzeln auf ein z. B. Holzbrett oder Blech legen und in den Gefrierschrank geben. Nach etwa zwei Stunden können die Nockerl in Säcke abgefüllt werden und sind danach einzeln portionierbar.