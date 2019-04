Resteverwertung mit all den klassischen Zutaten einer Osterjause – vom Gselchten bis zum Kren. Was dabei herauskommt? Drei Varianten herzhaft belegter Brote.

Manche violetten Erdäpfelsorten gart man besser im Ofen, sonst verlieren sie an Farbe © (c) annabell2012 - stock.adobe.com

Rezept 1: Knuspriges Schwarzbrot mit Erdäpfeln und Kren

Zutaten für 4 Brote: 4 große Schwarzbrotscheiben, 2–3 mehlige Erdäpfel, 1 P. Topfen oder Frischkäse, Salz, schwarzer Pfeffer aus der Mühle, frisch gerissener Kren, Kernöl.

Variante: Statt Kren schmecken auch Frühlingszwiebelringerl.

Zubereitung: Die Erdäpfel in leicht gesalzenem Wasser in der Schale weich kochen, schälen und noch warm durch eine Erdäpfelpresse drücken. Das Brot knusprig toasten und mit Topfen oder Frischkäse bestreichen. Dann Erdäpfel darauf häufen, kräftig pfeffern, bei Bedarf noch ein wenig salzen. Mit frischem Kren bestreuen und mit ein paar Tropfen Kernöl beträufeln.

Variante: Ein wenig Frischkäse gleich mit den Erdäpfeln mischen, würzen und mit Blüten und Zwiebelringerln bestreuen.

Rezept 2: Crostini mit Paprikacreme und Ostereiern

Schmeckt auch, wenn die Paprika noch ganz sind Foto © (c) Vladislav Nosik - stock.adobe.com

Zutaten für 8 Crostini: 4 Ostereier, 2 rote Spitzpaprika, Salz, Pfeffer,

8 Baguette- oder andere Weißbrotscheiben, Olivenöl, etwas Feta oder Ziegenkäse, Petersilie.

Zubereitung: Paprika entkernen, in breite Streifen schneiden, mit Olivenöl marinieren. Im Ofen mit der Hautseite nach oben übergrillen, bis die Haut Blasen wirft und schwarz wird. Aus dem Ofen nehmen, mit einem Tuch abdecken, kurz schwitzen lassen, dann lässt sich die Haut leicht abziehen.

Mit wenig Olivenöl zu einer Creme pürieren, nach Geschmack würzen. Brot in Scheiben schneiden, im Backrohr in der Restwärme knusprig toasten. Eier in Scheiben schneiden. Crostini mit der Paprikacreme bestreichen, Käse lose darüberbröseln, mit Eiern belegen, salzen, pfeffern, mit gehackter Petersilie bestreuen. Wer mag, zieht noch dünne Bahnen mit Olivenöl über die Brotscheiben.

Rezept 3: Aufstrich mit Gselchtem, Zunge, Würstel und Ei

Hinein kommt, was schmeckt und was man zuhause hat Foto © (c) annapustynnikova - stock.adobe.com

Zutaten für 4 Brote: 4 große Schwarzbrotscheiben, 4 Scheiben Gselchtes, ¼ Würstel, 4 Scheiben Zunge (wer nur Gselchtes oder auch Schinken zu Hause hat, nimmt insgesamt etwa 6 Scheiben davon), Frischkäse nach Belieben, 4 Scheiben Bergkäse oder anderer würziger Hartkäse, 2 Ostereier, 1 Bd. Schnittlauch, frisch gerissener Kren, 1 Handvoll geröstete Kürbiskerne, frischer schwarzer Pfeffer, ev. Kernöl.

Zubereitung: Gselchtes, Würstel, Zunge, Schnittlauch und Eier klein schneiden. Alles gut mit dem Frischkäse vermischen, abschmecken. Reichlich auf den Broten verteilen, grob pfeffern, jedes Brot mit einer Scheibe Käse belegen und im Ofen überbacken. Dann Kürbiskerne und frischen Kren darüber verteilen. Wer mag, gibt noch ein paar Tropfen Kernöl darüber (oder mischt gleich zu Beginn 2 EL

unter den Aufstrich).

