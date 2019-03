Facebook

Bananen sind die Basis für das Ketchup - die rote Farbe kommt von ein paar Spritzern Tomatenmark © (c) Artem Shadrin - stock.adobe.com

Hola Sol nennt sich das neue Kochbuch von Julia Cawley, Vera Schäper und Saskia van Deelen. Und was soll man groß herumreden: Es wärmt einen bis in die Zehenspitzen, wenn man sich durch die Bilder aus der Karibik blättert - man will nur noch packen und möglichst bald die Füße in den warmen weißen Sand stecken.

Vorher könnte zur Einstimmung noch das eine oder andere Gericht aus dem Sommer-Sonne-Urlaubsbuch auf den Tisch kommen - Fischsuppe, Ceviche, Garnelenspieße, Kokoshuhn und Mangocreme, alles selbst gemacht und gar nicht schwierig nachzukochen. Zumal die Zutaten großteils leicht auch hierzulande zu beschaffen sind.

Und wer sagt, dass man Ketchup immer aus Paradeisern machen muss? Das Hola-Sol-Bananenketchup schmeckt exotisch und bringt eine neue Geschmackskomponente in Sandwiches oder Burger - wie es die Autorinnen empfehlen. Hier geht's zu mehr Karibik im nächsten Burger:

Rezept: Bananenketchup

Zutaten für rund 1/2 Liter:

3 reife Bananen, 1 rote Zwiebel, 2 Knoblauchzehen, 1 Scotch-Bonnet-Chilischote, 2 Limetten, 250 ml Wasser, 3 EL flüssiger Honig, 30 g Rosinen, 60 ml Apfelbalsamessig, 3 EL Tomatenmark, 50 ml Rum, 1/2 TL Zimt, 1/2 TL Thymian, 1 Prise Piment, 1 Prise frische gerieben Muskatnuss, 1 Prise gemahlene Nelken, 1 Prise Cayennepfeffer, 2 TL Salz

Neues Kochbuch: Hola Sol © Thorbecke

Buchtipp Hola Sol Karibik - Palmen, Strand und gutes Essen von Julia Cawley, Saskia van Deelen, Vera Schäper, Thorbecke, 28,80 Euro

Zubereitung:

1. Die Bananen schälen und in Stücke schneiden. Zwiebel und Knoblauch schälen und hacken. Die Chilischote halbieren, von Kernen befreien, waschen und in kleine Stücke schneiden. Die Limette halbieren und auspressen.

2. Alles zusammen in einen Topf geben und mit Wasser, Honig, Rosinen, Apfelbalsamessig, Tomatenmark und Rum zum Kochen bringen. Mit Zimt, Thymian, Piment, Muskatnuss, Nelkenpulver, Cayennepfeffer und Salz würzen. 20 Minuten bei mittlerer Hitze köcheln lassen.

3. Anschließend mit dem Stabmixer zu einer geschmeidigen Masse pürieren und nochmals abschmecken. In sterile Gläser abfüllen, verschließen, abkühlen lassen und im Kühlschrank aufbewahren.

