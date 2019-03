Kleine Zeitung +

Seltener Zuchterfolg Jetzt gibt es die ersten Garnelen aus der Steiermark

Michael Wesonig züchtet Branzino und Garnelen – in der Steiermark. Die ersten gibt es schon am Kaiser-Josef-Markt in Graz. Zum Nachkochen: Zweihaubenkoch Mike Johann hat für die Kleine Zeitung ein Rezept mit den "steirischen Gebirgsgarnelen" kreiert.