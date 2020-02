Manche mögen die Füllung mit Schlagobers - hier kommt Puddingpulver mit Qimiq zum Einsatz.

Zutaten: 1,5 P. Vanillepuddingpulver, 1/2 l Milch, etwa 2 EL Zucker (kosten!), 1 P. Vanilleqimiq und 1/4 l Schlagobers.



Zubereitung: Pudding wie auf der Packung beschrieben kochen und rühren, bis die Masse gut stockt. Mit Klarsichtfolie abdecken, dann bildet sich keine Haut, auskühlen lassen. Das Vanilleqimiq glatt mixen, wer mag, mischt ein bisschen Rum dazu. Weiter mixen und den Pudding löffelweise dazugeben. Das Obers steif schlagen und unterheben. Kalt stellen. Vor dem Anrichten Creme in einen Spritzsack füllen und am besten Krapfen in die Hälfte schneiden, Creme aufspritzen, Krapfen zusammensetzen.