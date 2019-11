Facebook

Kärntens bester Koch und beste Köchin: Hubert Wallner (4 Hauben) und Rosi Trabelsi vom „La Torre“ St. Veit (3 Hauben) © Grötschnig

Der neue Gault Millau riecht aus Kärntner Sicht nach Sensation. Vier Restaurants mit vier Hauben, zwölf mit drei. So gut war Kärnten, das bisher kein Vier-Hauben-Lokal hatte, noch nie. Das stimmt, einerseits. Andererseits ist die wundersame Vier- und Dreihauben-Vermehrung schnell erklärt: Der strengste aller Restaurantführer hat sei n Bewertungssystem an einen in anderen Ländern längst üblichen Standard angepasst.