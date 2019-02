Facebook

Gutes Team: Hotelier Helmut Marko und Spitzenkoch Didi Dorner präsentieren die neue Nudelboutique im Magnolia im Grazer Augartenhotel © Juergen Fuchs

Zweieinhalb Jahre machen Hotelier Helmut Marko und Didi Dorner im Restaurant Magnolia in Graz schon gemeinsame Sache. An fünf Abenden serviert der Spitzenkoch seine Küchenlinie „Cuisine intuitive“. Ab heute Montag „hält das Magnolia auch mittags geöffnet“, freut sich Marko. Allerdings in ganz anderem Stil – es gibt frische Pasta samt Sughi in einer „Pop-up-Nudelboutique“.

