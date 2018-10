Was ist neu in der Haubenparade des Gault Millau? Konstantin Filippou bekommt die vierte Haube und zum zweiten Mal in Folge stellt die Steiermark den „Aufsteiger des Jahres“. Die Ergebnisse mit den Preisträgern des Jahres und den Weinsiegern.

Erfolg am Grundlsee: Matthias Schütz ist "Aufsteiger des Jahres 2019" © (c) Harald Eisenberger

Das Geheimnis ist gelüftet – der Gourmetguide Gault Millau hat sein Urteil gefällt und verteilt wieder Hauben für exzellente Küchenleistung. Insgesamt 654 Haubenlokale sind nun über ganz Österreich verteilt - im Vergleich zu den Anfängen des Guides 1980 und nur 16 vergebenen Hauben eine reife Leistung.

Auf die Steiermark entfallen 128 Hauben und 91 gekrönte Lokale, damit liegt sie an dritter Stelle nach dem Spitzenreiter Wien (181 Hauben) und Tirol (148 Hauben). Vor allem Ischgl hat enorm an Hauben zugelegt. Auch der "Koch des Jahres 2019", Benjamin Parth, ist kräftig am Erfolg beteiligt.

Die Besten Österreichs und die Haubenlokale Steiermark

Neue Haubenlokale

MIT 17 VON 20 PUNKTEN

AEND Wien

GLASS GARDEN Salzburg (S)

INTERALPEN-CHEF´S TABLE Telfs-Buchen/Seefeld (T)

MIT 16 VON 20 PUNKTEN

EDVARD Wien

MISS CHO Graz (STM)

SCHLOSSSTERN Velden am Wörthersee (K)

WASSERMANN Grundlsee (STM)

MIT 15 VON 20 PUNKTEN

GASTHAUS SEIDL Wien

GLETSCHERBLICK St. Anton am Arlberg (T)

KLÖSTERLE Lech am Arlberg (V)

POSTHOTEL ACHENKIRCH Achenkirch (T)

ROSSBARTH Linz an der Donau (OÖ)

SHIKI BRASSERIE Wien

STIFTSSTÜBERL St. Lambrecht (STM)

MIT 14 VON 20 PUNKTEN

ALPENROSE Kufstein (T)

ARX RESTAURANT Rohrmoos-Schladming (STM)

ASTORIA RESORT SEEFELD Seefeld (T)

BERGDIELE STAMPERL KITZBÜHEL Kitzbühel (T)

DER KNAPPENHOF Reichenau an der Rax (NÖ)

DOTS Wien

GENUSSWIRTSCHAFT Mailberg (NÖ)

ICE Q Sölden (T)

KIM CHINGU Wien

KOGEL3 Leibnitz (STM)

KRISTIANIA RESTAURANT Lech am Arlberg (V)

MEISSL & SCHADN Wien

ONIRIQ Innsbruck (T)

SCHLOSS THALHEIM Kapelln an der Perschling (NÖ)

SHOKUDO KUISHIMBO Wien

THE BIRDYARD Wien

VÖLLEREI Saalfelden (S)

WIRTSHAUS STEUERBERG Kitzbühel (T)

ZIRBENSTUBE Sölden (T)

MIT 13 VON 20 PUNKTEN

BEEF & GLORY Wien

BITS & BITES Wien

DAS SONNBICHL St. Anton am Arlberg (T)

DER SPEISESAAL Graz (STM)

DOOR NO. 8 Wien

ESSKULTUR St. Jakob In Haus (T)

FORTHUBER Munderfing (OÖ)

FREIGEIST Lustenau (V)

GASTHAUS FELLACHER Patergassen (K)

GASTHAUS ZUM EISENWERK Tenneck (S)

GHISALLO Wien

GOZZO Krems (NÖ)

KREUZWIRT Leutschach (STM)

L‘ORIENT Wien

LAUFKE Graz (STM)

LOBO Y LUNA Wien

PACO Wien

PORT361 Leoben (STM)

R&R RESTAURANT HOTEL MITTERBACH Mitterbach (NÖ)

RESTAURANT LEITEN Klagenfurt (K)

SCHLEGELKOPF Lech am Arlberg (V)

STREETS Graz (STM)

STUWER Wien

THE VIEW Wien

WEINGUT HUTTER Krems/Stein (NÖ)

Aufsteiger des Jahres

Die Auszeichnung "Aufsteiger des Jahres 2019" geht heuer zum zweiten Mal in die Steiermark: Matthias Schütz vom Seeplatzl in Grundlsee schafft es auf zwei Hauben. Er habe „das Niveau dermaßen hoch geschraubt“, so die Herausgeber, Martina und Karl Hohenlohe, „als würde aus dem Grundlsee plötzlich ein neuer Gebirgszug geboren.“

Die Top 10 Weißweine

19,5 € 49 Riesling Kamptal DAC Res. Zöb. Heiligenstein AR 1ÖTW 2017, Bründlmayer 19,5 € 45 Sauvignon Blanc Zieregg GSTK 2016, Tement 19,5 € 75 Sauvignon Blanc Pössnitzberger Kapelle GSTK 2015, Erwin Sabathi 19 € 38 Grüner Veltliner Wachstum Bodenstein 2017 Smaragd, Prager 19 € 40 Furmint Garten Eden 2016, Michael Wenzel 19 € 35 Riesling Schütt 2017 Smaragd, Knoll 19 € 52 Riesling Kellerberg 2017 Smaragd, F. X. Pichler 19 € 60 Sauvignon Blanc Alte Reben 2015, Neumeister 19 € 33 Zierfandler Mandel-Höh 2016, Stadlmann 19 € 37 Sauvignon Blanc Witscheiner Herrenberg 2016, Gross

Die Top 10 Rotweine

19 € 49 Blaufränkisch Dürrau 2015, Weninger 19 € 58 Blaufränkisch Jungenberg 2016, Anita und Hans Nittnaus 19 € 48 Blaufränkisch Leithaberg DAC Alter Berg 2015, Gernot und Heike Heinrich 19 € 57 Cuvée rot Steinzeiler 2015, Kollwentz – Römerhof, Andi und Heidi Kollwentz 19 € 49 Cabernet Sauvignon 2015, Kollwentz – Römerhof, Andi und Heidi Kollwentz 19 € 50 Blaufränkisch Leithaberg DAC Jungenberg 2015, Markus Altenburger 19 € 35 Blaufränkisch hochberc 2015, Gesellmann 18,5 € 49 Cuvée rot Comondor 2016, Anita und Hans Nittnaus 18,5 € 33 Pinot Noir Breitanteil 2015, Juris 18,5 € 54 Cuvée rot Bärnreiser 2015 Reserve, Philipp Grassl

Die Preisträger des Jahres

Koch des Jahres 2019 Benjamin Parth, Ischgl

Benjamin Parth, Ischgl Newcomer des Jahres 2019 Lukas Mraz, Restaurant Mraz&Sohn Wien

Lukas Mraz, Restaurant Mraz&Sohn Wien Patissier des Jahres 2019 Melanie Pöttinger Pattissière von Restaurant Obauer, Werfen

Melanie Pöttinger Pattissière von Restaurant Obauer, Werfen Sommeliere des Jahres 2019 René Antrag, Steirereck, Wien

René Antrag, Steirereck, Wien Service Award 2019 Martin Kern, See Restaurant Saag, Techelsberg am Wörthersee

Martin Kern, See Restaurant Saag, Techelsberg am Wörthersee Wirtshaus des Jahres 2019 Steegwirt, Bad Goisern

Steegwirt, Bad Goisern Lebenswerk 2019 Willi Bründlmayer, Langenlois

Willi Bründlmayer, Langenlois Aufsteiger des Jahres 2019 Matthias Schütz, Seeplatz'l, Grundlsee

Matthias Schütz, Seeplatz'l, Grundlsee Hotel des Jahres 2019 Hotel Hirt, Bad Gastein

Hotel Hirt, Bad Gastein Ambiente Award 2019 Ice Q, Sölden

Ice Q, Sölden Feinschmecker des Jahres Andreas Vitasek

Die Wein-Preisträger

Wein des Jahres 2019 2015 Welschriesling Ruster Ausbruch Auf den Flügeln der Morgenröte, Heidi Schröck, Rust, Burgenland

2015 Welschriesling Ruster Ausbruch Auf den Flügeln der Morgenröte, Heidi Schröck, Rust, Burgenland Alternativer Wein des Jahres 2019 2015 Roter Traminer - H - Roland Tauss, Schlossberg 80, 8463 Leutschach, Südsteiermark

2015 Roter Traminer - H - Roland Tauss, Schlossberg 80, 8463 Leutschach, Südsteiermark Ausnahmewinzer des Jahres 2019 Michael Gindl, Marktplatz 29, 2223 Hohenruppersdorf, Weinviertel

Michael Gindl, Marktplatz 29, 2223 Hohenruppersdorf, Weinviertel Kollektion des Jahres 2019 Anita und Hans Nittnaus, Untere Hauptstraße 49, 7122 Gols, Neusiedlersee

Anita und Hans Nittnaus, Untere Hauptstraße 49, 7122 Gols, Neusiedlersee Entdeckung des Jahres 2019 Gober & Freinbichler, Dominik Gober und Gerald Freinbichler, Bachgasse 10, 7312 Horitschon, Mittelburgenland

Gober & Freinbichler, Dominik Gober und Gerald Freinbichler, Bachgasse 10, 7312 Horitschon, Mittelburgenland Weinkarte des Jahres 2019 Palais Coburg Residenz, Coburgbastei 4, 1010 Wien

Die Preisträger Schnaps, Honig & Co.

Schnaps des Jahres 2019 Birnenbrand, Wolfgang's Edelbrände

Fruchtsaft des Jahres 2019 Bio Apfelsaft Opal, Bio Obstbau Filipp

Bio Apfelsaft Opal, Bio Obstbau Filipp Likör des Jahrs 2019 Birne mit Holunderblüte, Obstkulinarium Wilhelm Pohler

Birne mit Holunderblüte, Obstkulinarium Wilhelm Pohler Honig des Jahres 2019 Kirsch-Apfel-Blütenhonig, Imkerei Anton Weiß

Kirsch-Apfel-Blütenhonig, Imkerei Anton Weiß Speck des Jahres 2019 Kareespeck nach italienischer Art, Fleischerei Lechner

Kareespeck nach italienischer Art, Fleischerei Lechner Kernöl des Jahres 2019 Ölmühle Kiendler, Paul Kiendler, 8413 Ragnitz

Der Sekt des Jahres

Sekt des Jahres 2019 Blanc de Blancs Extra Brut Reserve, Bründlmayer, Zwettler Straße 23, 3550 Langenlois

Bier

Die Bier-Preisträger

Bier des Jahres 2019 Bombo Claat, Imperial Stout, Bierol, 6334 Schwoich, Sonnendorf 27

Bombo Claat, Imperial Stout, Bierol, 6334 Schwoich, Sonnendorf 27 Biersortiment des Jahres 2019 Brickmakers Zieglergasse 42, 1070 Wien

Brickmakers Zieglergasse 42, 1070 Wien Braumeister des Jahres 2019 Elfriede Forstner-Schroll, Forstner Handbrauerei, 8401 Kalsdorf bei Graz, Dorfstr. 52

Elfriede Forstner-Schroll, Forstner Handbrauerei, 8401 Kalsdorf bei Graz, Dorfstr. 52 Bierprojekt des Jahres 2019 Waldbier, Kiesbye’s Biere der Wildnis & Österreichische Bundesforste, Kiesbye’s Biere der Wildnis, 5162 Obertrum, Sixtenstr. 3

Die 40. Ausgabe des Gault Millau liegt druckfrisch vor © GM

