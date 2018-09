Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Gault&Millau: Benjamin Parth - hier mit Lebensgefährtin - ist Koch des Jahres 2019 © (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg

Als Höhepunkt seiner Karriere bezeichnete Benjamin Parth vom Stüva im Genießerhotel Yscla in Ischgl die Auszeichnung zum „Koch des Jahres“ von Gault&Millau. Die Auszeichnung wurde heuer zum 36. Mal verliehen.

"Koch des Jahres ist eine einmalige Auszeichnung", erklärte er weiter. "Für mich und mein Team eine phänomenale Bestätigung. (...) Als begeisterter Snowboarder liegt für mich ein Vergleich nahe: Jeder Sportler will bei Olympia nicht nur dabei sein, sondern ganz oben stehen. Von daher ist diese Auszeichnung gewissermaßen ein Etappensieg auf dem Weg zu unserem weiteren großen Ziel: der vierten Haube.“

Koch des Jahres 2019: Ausgezeichnet Gratulation Im Restaurant Stüva im Genießerhotel Yscla startete der Abend der Preisverleihung. Sie geriet zur Haubenparade - neben Benjamin Parth etwa Thorsten Probost vom Burgvital Resort. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg In luftigen Höhen Gault&Millau-Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe baten ihre Gäste auf die Idalp. Per Seilbahn ging es auf rund 2300 Meter Höhe. Im Bild mit Preisträger Benjamin Parth und dem Tiroler Landeshauptmann, Günther Platter. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg Lehrherr Bei Heinz Winkler, Residenz Heinz Winkler in Aschau, lernte Benjamin Parth das Kochhandwerk. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg Vegetarische Höhen Zur Verleihung kam auch der gebürtige Tiroler Paul Ivic, erster vegetarischer Drei-Haubenkoch Österreichs vom Tian in Wien. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg Aufgespielt Vom "steirischen Brauch" bis "Eine Reise ins Glück" - launige Musikbegleitung im Restaurant Alpenhaus. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg Geprägt Prickelnd: Auf der Terrasse vor der Verleihung zum "Koch des Jahres". "Jeden Tag besser werden“ lautet Benjamin Parths Motto. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg Bravo! Christian Seiler (rechts) hielt die Laudatio auf Benjamin Parth. Hier mit Martina und Karl Hohenlohe, sowie Sponsor Reinhard Hanusch, Geschäftsführer der Lohberger Küchen Competence Center GmbH. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg Junges Team Ein Riesenkochlöffel für den Preisträger vom jungen Team. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg Aufgetischt Martin Sieberer kochte gemeinsam mit Benjamin Parth auf. Er bekam den Titel Koch des Jahres im Jahr 2000 von Gault&Millau verliehen. (c) Tourismusverband Paznaun - Ischg Klassisch geprägt Hummer-Curry: "Jedes Gericht ist perfekt komponiert und messerscharf exekutiert", lobten die Gault&Millau Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe. (c) Jörg Lehmann Wirkstätte Das Restaurant Stüva im Genießerhotel Yscla in Ischgl ist Benjamin Parths Wirkstätte. (c) Hasselblad H3D Signature Dish Benjamin Parths Signature Dish: Seesaibling mit Erdäpfelpüree und Enzianschaum. (c) Jörg Lehmann Tiroler Stub'n Schlicht und fein: Gourmetrestaurant Stüva im Hotel Yscla. (c) Gerhard Berger 1/13

„Jeden Tag besser werden“ ist sein Anbeginn das Motto, mit dem es Parth schnell gelang, zur kulinarischen Elite Österreichs aufzuschließen. Kritiker bezeichnen ihn als „Meister der Suppen und Saucen“. Angetrieben von seiner Leidenschaft für perfekte Produkte und mutige Kreationen überzeugt er durch eine puristische und klare Linie mit hoher Geschmacksdichte.

Yscla, Ischlgl und Parth

Die Gault&Millau-Herausgeber Martina und Karl Hohenlohe, Herausgeber des Gourmetguides GaultMillau, sagten über das Ausnahmetalent: „Man kann das Nirgendwo zum Programm machen. Ischgl hat das geschafft. Im hintersten Winkel Tirols hat sich hier ein höchst erfolgreicher Skitourismus entwickelt, wo sich Après-Ski-Jünger offenbar ebenso wohlfühlen wie anspruchsvolle Gourmets. An keinem anderen Platz zählen wir so viele Hauben in Relation zur Größe des Ortes."

Zu Benjamin Parth Stationen: 2004 - 2006: Lehre in der Residenz Heinz Winkler, Aschau, Deutschland

seit 2008: Küchenchef im Restaurant Stüva, Ischgl

2009: Erste Gault&Millau-Haube und Auszeichnung „Jüngster Haubenkoch Österreichs“

2015: Dritte Gault&Millau-Haube mit 17 Punkten

Aktuell: Drei Gault&Millau-Hauben mit 18 Punkten

Parths Gerichte seien "perfekt komponiert und messerscharf exekutiert. Meistens überraschend, manchmal edgy, immer seiner Linie treu.“ Er wurde 1988 in Zams / Tirol geboren. Seine berufliche Laufbahn begann bei Spitzenkochin Aschau, Deutschland, und führte ihn im Laufe der Jahre hinaus in die Welt, um in zahlreichen Top-Betrieben zu lernen. Stationen beiin Spanien,in Frankreich undin Wolfsburg waren prägend für Parths Küchenlinie und weckten seine Leidenschaft für das Beste aus dem Meer. Seit zehn Jahren ist er als Küchenchef im Gourmetrestaurant Stüva tätig, wo er mit 19 Jahren zum damalsÖsterreichs gekürt wurde.

Über Gault&Millau Österreich Nachdem der Gault&Millau 1969 von den beiden Journalisten Henri Gault und Christian Millau gegründet wurde, kam 1979 die erste Österreich-Edition auf den Markt, die zunächst von Michael Reinartz herausgegeben wurde. 2005 übernahmen Karl und Martina Hohenlohe den Guide. Dieses Jahr feiert der Guide Gault&Millau Österreich sein 40-jähriges Jubiläum.