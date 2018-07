Facebook

Marillensorbet auf grüner Pistazienwiese © (c) Oliver Wolf Foto GmbH

Zutaten für 4 Personen:

Für das Sorbet: 280 ml ungesüßte Kokosmilch, 90 g Zucker, 150 g Marillenpüree, 25 ml Marillenessig (Harald Irka verwendet hier Gölles), 35 g Glucose (Traubenzucker) für die Konsistenz

Für den Pistazienschaum: 200 g Pistazienmark (oder ganze Pistazienkerne und 1-2 EL Pflanzenöl), 200 ml Obers, 100 ml Milch, 24 g Zucker; iSi-Flasche mit 2 Kapseln

Außerdem: 1 Kamillenteesackerl

Zum Dekorieren: Sauerampfer-, Schildampferblätter, Kamillenblüten, -blätter und Kleeblätter - alles in ein wenig Verjus mariniert (ersatzweise ein wenig Zitronensaft); dazu passen auch schwarze Olivenbrösel

Zubereitung

1. Für das Sorbet alle Zutaten mischen und in der Eismaschine gefrieren lassen. Wer keine hat, kauft das Eis oder pochiert eine vollreife, entkernte Marille in leicht gesüßtem und aromatisiertem Wasser, püriert sie und friert das Mus ein.

2. Für den Boden: Pistazienmark mit Obers, Milch und Zucker mischen und in die iSi-Flasche füllen. Mit 2 Kapseln aufschäumen und kalt stellen (wer kein Pistazienmark hat, mixt Pistazienkerne und Öl in der Küchenmaschine zu einem sehr feinen Pesto).

3. Anrichten: Den Pistazienschaum auf die Teller spritzen. Das Sackerl Kamillentee öffnen und die getrocknete Kamille in ein Sieb geben, den Kamillenstaub dünn über den Pistazienschaum sieben. Die marinierten Kräuter und die Kamillenblüten darauf dekorieren, eventuell getrocknete Oliven darüberbröseln und zum Schluss eine Kugel Marillensorbet auf die grüne „Wiese“ setzen.

Das Rezept wurde im Rahmen des Formats "Koch des Monats" für die Kleine Zeitung von Dreihaubenkoch Harald Irka, Saziani Stub'n, entwickelt.

Buchtipp. Das erste Kochbuch von Harald Irak heißt

„Terroir“ und versammelt 60 Rezepte für Fortgeschrittene.

www.terroir-kochbuch.com

Harald Irka (26) absolvierte die Hotelfachschule Bad Leonfelden mit Auszeichnung. Seit 2010 kocht er in der Saziani Stub’n in Straden. Für seine kreative und fein ausbalancierte Küche verlieh ihm der Gourmetführer „Gault Millau“ 3 Hauben/ 18 Punkte Foto © (c) Oliver Wolf Foto GmbH

