Zum Thema "Wasser & Wurzeln" besuchte die Kleine Zeitung Zwei-Haubenkoch Hannes Müller vom "Genießerhotel Die Forelle" am Weißensee in Kärnten. Und er? Kombinierte Kräuter-gebeizte Seeforelle und Wurzeln zu einer harmonischen Vorspeise. Birgit Pichler

Große Klasse am idyllischen Weißensee: Hannes Müller © (c) oliver wolf

Seeforelle mit Rettich, Petersilienwurzeln und Buchweizen von Hannes Müller Foto © (c) oliver wolf

Zutaten ■ Für den Fisch: 1 großes Seeforellenfilet, Frischkräuter (z.B. Girsch, wilde Möhre, Luststock, Wermut, Dost, Fenchel, Rosmarin, Petersilie), 10 Pfefferkörner, 1 TL Senfkörner, 4 Wacholderbeeren, 1 Lorbeerblatt, 2 EL Salz, 1 EL Zucker, 1 EL Gin, 1 EL Olivenöl.

■ Für die Petersiliencreme: 6 Petersilienwurzel, Salz, 1 TL Butter

■ Für den marinierten Rettich: 1 Bierrettich, weißer Balsamico, Salz,

Zucker, Hanfsamenöl, 1 Msp. Maisstärke (Xanthan) zum Binden

■ Außerdem: 2 Radieschen, Salz, Zucker,weißer Balsamico, Olivenöl; 2 EL Had’nkörnd’l (Buchweizen)

Rezept: Gebeizte Seeforelle mit Rettich, Petersilienwurzel und Had'n

Zubereitung:

1. Am Vortag vorbereiten. Das Fischfilet mit der Hautseite nach unten auf einen Teller legen. Den Wacholder im Mörser quetschen. Die frischen Kräuter grob schneiden, aber nicht hacken. Wacholder, Kräuter und die restlichen Zutaten vermischen und das Forellenfilet damit bedecken. Mit Klarsichtfolie abdecken, kühl stellen und rund 24 Stunden beizen.

2. Had'n. Den Buchweizen im Wasser sehr weich kochen, abtropfen lassen und im Ofen bei 80 Grad trocknen, damit er knusprig wird.

3. Petersiliencreme. Die Wurzeln schälen, in grobe Stücke schneiden und in leicht gesalzenem Wasser rund ½ Stunde kochen, bis das Wasser beinahe verkocht ist. Die restliche Kochflüssigkeit abseihen, beiseitestellen. Die Stücke pürieren. Je nach Konsistenz mit dem abgeseihten Kochwasser strecken und Butter einrühren. In eine Spritzflasche füllen, warm halten.

4. Rettich. Den Bierrettich schälen, in Scheiben schneiden. Mit einem Keksausstecher rund 2 cm breite Scheiben ausstechen. Man rechnet rund 5 Scheiben pro Person. Den Rest vom Rettich entsaften. Saft mit Balsamicoessig (Hannes Müller verwendet Gölles), Salz, Zucker, Hanfsamenöl (z. B. von Hartl) und Xanthan zu sämiger Konsistenz mixen. Die Rettichscheiben damit marinieren.

5. Anrichten. Das Filet mit einem Küchenpapier von der Beize säubern. Gräten zupfen, Haut abziehen, Randabschnitte weggeben. Feine Scheiben schneiden und

gegebenenfalls etwas nachsalzen. Mit Rettichsaft, Radieschenscheiben (die Radieschenvielfalt auf dem Foto stammt von Stefan Bachmanns Das Filet mit einem Küchenpapier von der Beize säubern. Gräten zupfen, Haut abziehen, Randabschnitte weggeben. Feine Scheiben schneiden undgegebenenfalls etwas nachsalzen. Mit Rettichsaft, Radieschenscheiben (die Radieschenvielfalt auf dem Foto stammt von Stefan Bachmanns Kunz Hof in Kreuth ).

Zur Person Hannes Müller hält aktuell bei zwei Hauben im gault Millau. Er kocht im Genießerhotel Die Forelle am Weißensee auf. Gemeinsam mit anderen Spitzenköchen Österreichs stellt er sich auch einmal im Jahr der Herausforderung ohne Strom zu kochen: Chef's unplugged.

