Auch wenn das Geschäft im Brooklyner Stadtteil Baldwin eher unscheinbar wirkt: Die Kekse der "Vienna Cookie Company" von Heidi Riegler sind in New York kein Geheimtipp mehr. Schon mehrfach hat die "New York Times" über ihre Kekskreationen berichtet, die die gebürtige Grazerin nach alten Familienrezepten backt. Die Empfehlungen in der wichtigen US-Zeitung bzw. auf deren Online-Portal sind stets ein wichtiger Boost für das Geschäft, ein von der "NYT" empfohlener Mohnkuchen etwa wurde gleich 100-mal bestellt – an einem Tag.

Ähnlich dürfte es auch mit der jüngsten Empfehlung sein: Die Mini-Cookie-Box wird den New Yorkern als Valentinstagsgeschenk "For someone special", also "für jemand Besonderen" ans Herz gelegt. Rieglers Linzerkekse seien bereits seit Längerem ein Grundnahrungsmittel – aber die Minikekse in der Box, die auch Schoko-Rum-Trüffel und Vanillekugeln enthält, seien einfach "irresistible", also "unwiderstehlich".

"So fängt der Tag gut an", freut sich Riegler auf ihrer Facebook-Seite.