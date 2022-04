Zahlreiche Neueröffnungen mit jungen Konzepten, viel Professionalität und Mut sowie neuen Ideen ortet der Falstaff trotz der coronaerschwerten Bedingungen der letzten Monate. Im frisch erschienenen „Falstaff

Restaurant- und Gasthausguide“ sind nun die besten 1.950 Gourmetadressen des Landes versammelt.

„Der druckfrische ‚Falstaff Restaurant- und Gasthausguide 2022‘ ist ein Wegweiser für wunderbare Genussmomente und bietet Genussliebhaberinnen und -liebhabern einen hoffnungsvollen Ausblick in einen kulinarisch inspirierenden Frühling und Sommer. Österreichs beste Wirtinnen und Wirte sowie Köchinnen und Köche laden in die besten 1.950 Restaurants und Gasthäuser des Landes und machen Lust auf außergewöhnliche Kulinarik und Genuss“, erklärt Falstaff-Herausgeber Wolfgang M. Rosam.

Dann hinein ins Vergnügen - hier sind schon einmal die bestbewerteten aus allen Bundesländern. Gleich vorweg - die höchstmögliche Punktezahl schaffte in diesem Jahr das Steirereck in Wien - Heinz Reitbauer und sein Team wurden mit 100 von 100 möglichen Falstaff-Punkten bewertet.

Die Besten in der Steiermark:



1. Die Weinbank – Restaurant, Ehrenhausen und Harald Irka am Pfarrhof, St. Andrä im

Sausal (ex aequo): 98 Falstaff-Punkte

2. Steirerschlössl, Zeltweg: 95 Falstaff-Punkte

3. Geschwister Rauch, Bad Gleichenberg und Saziani Stub’n, Straden: 93 Falstaff-Punkte

Die Besten in Kärnten:



1. Gourmet Restaurant Hubert Wallner, Dellach: 99 Falstaff-Punkte

2. Die Forelle, Weißensee: 97 Falstaff-Punkte

3. Caramé, Velden und Das Lilienberg, Völkermarkt (ex aequo): 95 Falstaff-Punkte

Die Besten in Wien:



1. Steirereck: 100 Falstaff-Punkte

2. Amador: (ex aequo): 99 Falstaff-Punkte

Mraz & Sohn (ex aequo): 99 Falstaff-Punkte

3. Silvio Nickol: 98 Falstaff-Punkte



Die Besten in Niederösterreich:



1. Landhaus Bacher, Mautern an der Donau: 99 Falstaff-Punkte

2. Der Floh, Langenlebarn: 95 Falstaff-Punkte

Mörwald Gourmet Toni M., Feuersbrunn: 95 Falstaff-Punkte

Triad, Krumbach: 95 Falstaff-Punkte

3. Gut Oberstockstall, Kirchberg am Wagram: 93 Falstaff-Punkte

Hofmeisterei Hirtzberger, Weißenkirchen in der Wachau: 93 Falstaff-Punkte





Die Besten in Burgenland:



1. Gut Purbach, Purbach und Taubenkobel, Schützen (ex aequo): 96 Falstaff-Punkte

2. Ratschens Restaurant, Deutsch Schützen: 91 Falstaff-Punkte

3. Taubenkobel Greißlerei, Schützen und Zur Dankbarkeit, Podersdorf (ex aequo): 90

Falstaff-Punkte



Die Besten in Oberösterreich:



1. Ois im Mühltalhof, Neufelden: 97 Falstaff-Punkte

2. Bootshaus Restaurant, Traunkirchen: 96 Falstaff-Punkte

3. Lukas, Schärding: 95 Falstaff-Punkte



Die Besten in Salzburg:



1. Ikarus Hangar-7, Salzburg und Obauer, Werfen (ex aequo): 99 Falstaff-Punkte

2. Döllerers Restaurant, Golling: 98 Falstaff-Punkte

3. Senns Restaurant, Salzburg: 97 Falstaff-Punkte



Die Besten in Tirol:



1. Paznaunerstube Trofana Royal, Ischgl: 98 Falstaff-Punkte

2. Stüva, Ischgl: 97 Falstaff-Punkte

3. Interalpen – Chef’s Table, Telfs/Buchen und Tannenhof, St. Anton am Arlberg: 95 Falstaff-

Punkte

Die Besten im Vorarlberg:

1. Rote Wand Chef’s Table im Schualhus, Lech: 99 Falstaff-Punkte

2. Restaurant Almhof Schneider, Lech: 98 Falstaff-Punkte

3. Griggeler Stuba, Lech: 97 Falstaff-Punkte

Sonderpreise:

• Gastronom des Jahres: Bernd Schlacher, Motto, Wien

• Lebenswerk: Willi Klinger, Wein & Co

• Sommelier des Jahres: René Antrag, Steirereck, Wien

• Bester Service des Jahres: Sandra Pötscher, Do & Co

• Beste internationale Botschafter: Willi und Edwige Bründlmayer

• Eröffnung des Jahres: Der Knappenhof, Reichenau an der Rax, Niederösterreich

• Bestes Wiener Beisl: Woracziczky, Wien

• Bestes Landgasthaus: Schauflinger’s Gasthaus, Vorchdorf, Oberösterreich

• Bierkultur – präsentiert von Gösser: Zur Alten Kaisermühle, Wien

• Nachhaltigkeit & Innovation: Ströck-Feierabend, Wien