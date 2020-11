Kleine Zeitung +

Trüffelfestival 2020 Gourmet-Graz steht wieder im Zeichen der Edelknolle

Mit Trüffelmarkt im Paradeishof, Trüffel-Menüs in den Restaurants und Trüffelwanderungen in den Wäldern hat ab 28. Oktober das dritte Trüffelfestival in Graz begonnen - Covid machte aber einen Abbruch nötig. Am Montag, 2. November, ist der Markt aber noch einmal geöffnet.