Nicht nur verliebt in die Südsteiermark: Kilger, hier auf der Terrasse seines Jaglhof in Sernitz, hat noch viel vor © Jürgen Fuchs

Wer? Na, der Typ, der gerade in der Südsteiermark alles aufkauft, was nicht niet- und nagelfest ist. Will man jemandem kurz und knapp erklären, wer dieser Hans Kilger ist, dann geht das so am schnellsten. Seit der Münchener 2015 in Wies sein Weingut Domaines Kilger gegründet hat, wurden in der südlichen Weststeiermark, in der Südsteiermark und im Südburgenland Vertrag um Vertrag unterzeichnet, ehe die Tinte des letzten noch trocken war. Ein Weingarten nach dem anderen, Gasthäuser, Shopflächen ... und mehr noch als bei jedem anderen Ortsfremden beäugen das viele Einheimische skeptisch. Enttäuscht ist man vor allem in Eibiswald, wo man in ihn nach der Übernahme des beliebten Gasthofs Hasewend große Erwartungen setzte. Im Sommer wurde der Abendbetrieb zur Gänze eingestellt, das Konzept wurde zu wenig angenommen.