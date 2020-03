Facebook

"Ofenfrisch": neues Magazin frisch aus der Backstube © Ofner

Am späten Nachmittag holte Christian Ofner die letzten Mohnschnecken aus dem Ofen. Am Abend waren sie dann schneller weg als man "Germteig" sagen konnte - rund 70 Wegbegleiter lud "Der Backprofi" am Dienstag zu seine Jubiläumsfeier nach Gleisdorf und feierte mit ihnen die Meilensteine seines Erfolgs. Im März 2010 hatte der Steirer sein Unternehmen gegründet und damit den Backboom in der Steiermark ausgelöst. Inzwischen ist er über die Grenzen hinaus bekannt.