Die Kaffeewelt präsentiert sich wieder im Jänner 2021 © (c) Microgen - stock.adobe.com (Stevica Mrdja)

Mehr als 9000 Besucher stürmten die Ottakringer Brauerei in Wien. Die Stars der Veranstaltung waren fern jedes Hopfengebräus: Mehr als 100 frische Kaffeesorten aus aller Welt standen zur Verkostung, 57 heimische Top-Barista nahmen bei den „Austrian Coffee Championships“ statt und ein begeisterter Weltmeister kam als Ehrengast. Das Vienna Coffee Festival Mitte Jänner zähle "bereits zu den wichtigsten Kaffee-Events der Welt", lobte auch der norwegische Kaffee-Guru Tim Wendelboe.

Die beiden Veranstalter Günter Stölner und Günther Gapp zogen Bilanz: „Vor allem der seit Jahren beständige Andrang der Festivalgäste vom Fachbesucher bis zum privaten Kaffeeliebhaber bestärkt uns in einem unserer vorrangigen Ziele, nämlich die Sensibilität für beste Qualität bei den Endkonsumenten zu erhöhen. Schlussendlich ist beste Kaffeequalität nur dann möglich, wenn auch den Farmern faire Preise bezahlt werden. Dieses Bewusstsein bei den Menschen zu wecken, ist wesentlich für unsere Branche.“

Sieger der Austrian Coffee Championships

Die mit 14 Vertretern aus ganz Europa fein besetzte Jury der „Specialty Coffee Association“ (SCA) unter Vorsitz des aus Norwegen stammenden zertifizierten „World Coffee Events“-Juror John Stubberud kürte nach spannenden Wettkämpfen die Staatsmeister in fünf Kategorien:

In der Königsdisziplin „Barista Champion“ siegte der Wiener Madalin Truica (The Pelican Coffee Company). Für ihn geht es von 4. bis 7. Mai 2020 zu den Weltmeisterschaften nach Melbourne. Begleitet wird er vom Salzburger Michael Manhart, der wie schon im vergangenen Jahr in der Kategorie „Brewers Cup“ gewinnen konnte. Ihren Sieg aus dem Vorjahr wiederholte auch die Villacherin Tamara Nadolph (Bar Italia) in der Kategorie „Latte Art“. Sie tritt damit bei der Weltmeisterschaft in Warschau an (18. bis 20. Juni 2020). Nach Warschau geht es auch für die Sieger der Bewerbe „Coffee in Good Spirits“ und „Cup Tasting“: Der Niederösterreicher Manuel Kopper-Zisser holte sich den ersten Platz im Bewerb „Coffee in Good Spirits“. Der in Wien lebende Vorarlberger Bojan Pasic (Kaffeefabrik, Wien) konnte den „Cup Tasting“-Bewerb für sich entscheiden.

Die Trends 2020

„Nachhaltigkeit, Transparenz sowie lokale Röster sind derzeit die Boom-Themen der Branche“, weiß Christina Meinl, die beim Vienna Coffee Festival ihren ersten offiziellen Auftritt als neue Präsidentin der weltweit größten Organisation für Kaffee hatte, der SCA (Special Coffee Association) und mit der Marke „Julius Meinl“ in mehr als 70 Ländern erfolgreich ist. Das sei eine Entwicklung, von der am Ende alle profitieren, ist sich auch Fritz Kaltenegger sicher. Der Geschäftsführer von „café+co“, dem führenden Kaffeedienstleister in Österreich, Zentral- und Osteuropa sagt: „Das neue Qualitätsbewusstsein der Kunden hat den Kaffeestandard in Österreich auf ein vollkommen neues Niveau gehoben.“

Es sind Spezialisierungen, die sich inzwischen auch auf die Milch ausgewirkt haben. So präsentierte „Kärntner Milch“ mit der „Latte Barista“ eine Innovation. „Basis ist unsere weltbeste Rohmilch, die durch eine neue Rezeptur mit höherem stabilen Proteingehalt für einen perfekten Milchschaum sorgt“, erklärt Kerstin Ruttnig vom Kärntner Unternehmen. Und beim Wasser, das rund 98 Prozent eines Kaffees ausmacht, gibt es immer neue Entwicklungen wie beim Vienna Coffee Festival Europas führendes Wassertechnologieunternehmen BWT zeigte. So stellte BWT-Manager Markus Knauseder mit dem „Balanced Alkalized Water“ ein neues Produkt in Österreich vor: „Der erhöhte pH-Wert von über 8,5 macht das Wasser alkalisch. Das basische BWT-Wasser unterstützt damit einen ausgeglicheneren Säure-Basen-Haushalt sowie einen bewussteren Lebensstil.“