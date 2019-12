Interview Schauspieler Erwin Steinhauer ist jetzt Gastro-Detektiv

"Wenn ich schwindle, kommt beim Sauerkraut Schmalz dazu", sagt Schauspieler Erwin Steinhauer. Sonst isst er gesund. In seinem neuen Buch ist er unter die Gastro-Aufdecker gegangen. Über Essgewohnheiten, das Selberkochen und die Verführungen.

Schauspieler, Kabarettist, Buchautor - und als solcher kulinarischen Geheminissen auf der Spur: Erwin Steinhauer © Juergen Fuchs

In Ihrem neuen Buch sind Sie als Detektiv „Sherlock Steinhauer“ mit Ihrem Co-Autor Fritz „Watson“ Schindlecker kulinarischen Geheimnissen auf der Spur. Was hat Sie bei Ihrer Recherche am meisten überrascht?