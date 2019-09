Kleine Zeitung +

Pionierleistung Raphael Maurer baut in der Steiermark Mandeln an

Raphael Maurer setzt in Gleisdorf neben dem Wein auch auf Mandeln und fährt damit in mühsamer Handarbeit erste Erfolge ein. Die erste Ladung Grünmandeln ging heuer Ende Mai ans Restaurant Tian in Wien. Ende September folgt die Haupternte.