Zum 20. Mal wurden die besten steirischen Kernöle ausgezeichnet. Mit Rekordbeteiligung: Ganze 520 Öle wurden diesmal eingereicht, 89 Prozent, also 465, wurden mit einer Banderole versehen. Sieben Produzenten wurden als "Kernöl-Superstars" geehrt - ihre Öle wurden in 20 Jahren 20 Mal prämiert.

Labugger, Titschenbacher (5. und 4. v. l.) und Cretnik (4. v. r.) mit den „Superstars“ Kurzmann, Großschädl, Hahn (Tochter und Vater), Strassberger, Hamlitsch, Kiendler und Kremsner © LK/Kristoferitsch

"Ganz einfach eine Erfolgsgeschichte“, fasst es Landwirtschaftskammer-Präsident Franz Titschenbacher zusammen: Seit nunmehr 20 Jahren werden die besten Kürbiskernöle des Landes prämiert. Bei der Jubiläums-Veranstaltung in der Kirschenhalle Hitzendorf gab es am Donnerstag nicht nur sieben „Superstars“ – sieben Produzentinnen und Produzenten, die seit 2000 jedes Jahr prämiert wurden! –, zu feiern, sondern auch einen neuen Rekord. So wurden heuer ganze 520 Öle eingereicht, 89 Prozent (465) hat die 100-köpfige Fachjury für prämierungswürdig befunden.

