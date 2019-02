Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Thomas Hlatky kochte mit seiner Gourmetsauce die US-Chiliprofis ein © Susa Hassler

Seit Thomas Hlatky vor zweieinhalb Jahren „scharf gestellt“ hat, herrscht große Nachfrage nach seinen Produkten: Unter dem Markennamen „Tommy’s Hot Stuff“ kocht er Chilifans mit Gourmet-Saucen ein, die es gerade bei den „Hot Pepper Awards“ in New York unter die Weltbesten geschafft haben. Mit „Tommy’s Death Shot“ setzte er sich gegen scharfe Konkurrenz aus 29 Ländern durch und erreichte in den Kategorien „Fruit-Based“ sowie „Sweet“ Saucen zwei Bronze-Medaillen – als einziger Österreicher.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.