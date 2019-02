Facebook

Herwig Ertl mit Mutter Christine, Sohn Lorenz und Vater Gerald © KK/ERTL

Vor 20 Jahren begann bei der Slow-Food-Messe Terra Madre in Turin eine Erfolgsgeschichte, deren Ende noch nicht geschrieben ist: Damals machten sich Herwig Ertl aus Kötschach-Mauthen und Josef Zotter aus Riegersburg in der Steiermark auf, um in Italien die weltweit erste Käse-Schokolade vorzustellen. „Das sorgte für Aufregung und Begeisterung. Vor allem weil es noch keine Käseschokolade gegeben hat und diese damals mit Fontina Käse aus dem Aostatal hergestellt wurde“, erinnert sich Ideengeber Herwig Ertl. Er war es, der den steirischen Querdenker in Sachen Schokolade, dazu animierte, es einmal mit Käse zu versuchen. „Wir wollten damit auf das köstlichste Eck Kärntens – Kötschach, Mauthen, St. Daniel und Dellach – aufmerksam machen“, sagt Ertl. Zwei Jahrzehnte später hat die Käseschokolade einige Veränderungen der Rezeptur erfahren: Schon bald wurde sie mit Gailtaler Almkäse hergestellt, später gesellten sich der weiße Landmais und der Kartoffelbrand Bramburus dazu. Anlässlich des 20-Jahr-Jubiläums bekommt die Käseschokolade wieder eine neue Rezeptur: Zum weißen Gailtaler Landmais von Josef Brandstätter junior gesellen sich nun Bio-Rohmilchkäse von Lukas und Thomas Zankl aus Stollwitz sowie Rotwein vom Kötschacher Winzer Werner Holzfeind. Auch in Gmünd auf der Alten Burg waren die Genuss-Festspiele zu Gast Foto © Rie-Press/ARCHIV Nicht nur die Käseschokolade darf heuer Geburtstag feiern, auch die von Herwig Ertl ins Leben gerufenen Genuss-Festspiele sind mit 20 Jahren erwachsen geworden. Das Ziel der Genuss-Festspiele war und ist, den Alpen-Adria-Raum kulinarisch zusammenrücken zu lassen. Zuerst lernten sich Produzenten und Besucher kennen. In der Folge besuchten die Besucher die Produzenten vor Ort. Daraus wurde ein befruchtendes Miteinander „Senza Confini“. Herwig Ertl, der Edelgreißler aus dem Oberen Gailtal, wurde zum Botschafter des guten Geschmacks und von ehrlichen Produkten. „Anlässlich unserer beiden Jubiläen darf ich mich vor allem bei meinen Eltern bedanken. Ohne ihre Hilfe und ihr Verständnis für meine vielen Aktivitäten, wäre der Erfolg nicht möglich gewesen“, sagt Ertl. Mutter Christine und Vater Gerald sind beide seit 20 Jahren im (Un-)Ruhestand und trotzdem noch täglich in der Edelgreißlerei.

