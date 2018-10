Facebook

Spielarten von zünftig bis asiatisch hat man sich ausgedacht © kasnudel.com

Ein zutiefst kärntnerisches Gericht mausert sich zum Trend. Dafür sorgen Caroline Leitgeb und Christoph Eder, die in Friesach Kasnudeln produzieren. Nicht "nur" die Original-Kasnudeln wie man sie seit Generationen kocht - gekrendelte Teigkrapferl mit Erdäpfel-Topfenfülle und Nudelminze - rund 50 verschiedene Spielarten hat man sich ausgedacht. Kürbis-, Wild-, Brezel-Speck-, Blunzennudel, Cashew-Pilz-, Apfel-Zimt- oder Preiselbeernudeln stehen da unter anderem auf dem Programm.

Der Klassiker - traditionell werden Kasnudeln auch noch gekrendelt, also am Rand wellenförmig eingeschlagen Foto © kasnudel.com

Aus dem Kärntnerland treten die Kasnudeln aus der kleinen Manufaktur nun auch ihren Weg in alle anderen Bundesländer an. und die Nachfrage ist groß - inzwischen arbeiten schon zehn Mitarbeiter in der Kasnudelproduktion am Standort Friesach. Unter kasnudel.com findet man die handgemachten Spezialitäten mit veganer oder vegetarischer Fülle, mit Fisch oder Fleisch, laktosefrei, mit Dinkel- oder Vollkornteig. Und die Rezepte zum Verfeinern.