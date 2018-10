In Bad Gleichenberg wurden im Rahmen des 13. Kernöl-Championats die besten steirischen Kürbiskernöle prämiert. Eine Jury aus Küchenchefs und Promis kürte die Sieger. Das beste "Schwarze Gold" des Landes kommt in diesem Jahr aus dem Bezirk Weiz.

Gewonnen: Lea und Martin Pechtigam, Wolfgang Wachmann, Elisabeth und Josef Hartinger (v.l.) © Thomas Plauder

Wer sich in die Reihe der Finalisten für das Kürbiskernöl-Championat stellen kann, ist als Produzent schon eine Klasse für sich. Doch aus den 20 Top-Betrieben wurde der wahre Champion erst ermittelt. So fanden sich mehr als 80 Juroren zur „Champions-League“ des steirischen Kürbiskernöls in der Landesberufschule für Kulinarik und Tourismus in Bad Gleichenberg ein.

Hochkarätige Jury

Unter ihnen erstmals Harald Wohlfahrt – 25 Jahre hält der Ausnahmekoch aus Deutschland bei drei Sternen. Kürbiskernöl ist ihm gar nicht fremd, erzählt er. Ein steirischer Mitarbeiter habe es immer aus dem Heimaturlaub mitgebracht.

Aus Deutschland kam auch Sternekoch Martin Öxle, aus Tirol reiste Martin Sieberer an, um mit kundigem Gaumen zu verkosten, ob die Öle in Farbe, Viskosität, Geruch und Geschmack entsprachen. Die heimische Kochelite war durch Christian Übeleis, Christof Widakovich und Peter Troissinger vertreten. Kernöl-Botschafterin Conny Hütter testete eifrig mit. Sportlich meisterten die 99ers-Spieler Daniel Oberkofler und Kevin Moderer die Aufgabe, Teller voller Kernöl über den Tisch zu balancieren. Schwungvoll ging es Dancing-Star Georgij Makazaria an.

Die Nase vorn hatte schließlich Wolfgang Wachmann – er konnte für „Estyria Naturprodukte“, Sankt Ruprecht a. d. Raab, den Sieg verbuchen. Vize-Champions wurden Lea und Martin Pechtigam, Zehensdorf, Gemeinde Mettersdorf), und Elisabeth und Josef Hartinger, Söchau.