Bierbrauen im Sudhaus: Gebhard Sauseng © (c) Juergen Fuchs (FUCHS Juergen)

Hätten wir nicht eine so fabelhafte Bierqualität im Land - wer weiß, ob nicht auch in Österreich eine Art Craft-Bier-Bewegung entstanden wäre. So kam es natürlich anders und die Welle schwappte erst Jahre nach ihrer Entstehung von Amerika nach Europa. Kein Wunder, dass sich dort viel getan hat, denn was die drei großen amerikanischen Brauereien nach der Prohibition in den 1970ern unters Volk brachten, konnten kaum Bier genannt werden. So versuchten sich immer mehr Hobbybrauer an einem eigenen handgebrauten Bier und mittlerweile schwimmen auch die Österreicher auf der Trendwelle und sind begeistert am Brauen.