Sind das wirklich Steinpilze? © (c) M.Dörr & M.Frommherz - stock.adobe.com (Miriam Doerr & Martin Frommherz)

Schon einmal erlebt? Nach dem Pilzesuchen legt man die Funde zuhause auf, will die Röhren des "Steinpilzes" unter dem Hut entfernen und plötzlich sind sie blau verfärbt. Bevor die ganze Ausbeute entsorgt wird: Es könnte ein Maronenröhrling sein, der diese Behandlung ganz und gar nicht verdient hätte, denn er ist ebenso ein schmackhafter Speisepilz und macht sich gut in Pilzsaucen.

Wir haben sieben Röhrlinge für Sie gesammelt, die braune Hüte tragen und auf dem Waldboden ähnlich aussehen können, wie Steinpilze. Einige davon sind essbar. Außerdem stellen wir den fabelhaften Parasol seinen giftigen Verwandten gegenüber. Machen Sie den Test:

Pilze sammeln: Essbar oder nicht? Essbar oder nicht? In der Wiese können Herrenpilze auch einmal so aussehen. Der Morgentau lässt die Hüte glänzen, das ist bei einigen Vertretern der Röhrlinge - wie beim Butterpilz - immer so. Herrenpilzhüte glänzen normalerweise nicht. (c) Ramona Heim - stock.adobe.com (Ramona Heim) Fabelhaft So kennt man ihn: Der Gemeine Steinpilz oder Herrenpilz geht gern Symbiosen mit Fichten ein, deshalb wird er auch Fichten-Steinpilz genannt. Um das Myzel zu erhalten, vorsichtig herausdrehen oder abschneiden. (c) Eileen Kumpf - stock.adobe.com Häufig verwechselt Schaut aus wie ein Steinpilz, ist aber ein Maronenröhrling (oder: Braunkappe) - ein beliebter Speisepilz. Das sicherste Erkennungsmerkmal: Drückt man gegen die Röhren auf der Hutunterseite verfärben sie sich blau. (c) Eileen Kumpf - stock.adobe.com Schuppig Am Stiel erkennt man den schmackhaften Birkenpilz - er gleicht seiner Namensgeberin, der Birke und ist geschuppt. Verwechseln kann man ihn mitunter mit den ebenfalls essbaren Rotkappen. (c) Reinhard Opalka - stock.adobe.com Bitter Der Hut des Gallenröhrlings sieht manchmal dem von Steinpilzen zum Verwechseln ähnlich. Allerdings merkt man beim ersten Bissen, ob man einen erwischt hat - er schmeckt, wie der Name schon sagt, extrem bitter. (c) Robert Mertl - stock.adobe.com Ist der "echt"? Schaut von oben aus wie ein Steinpilz oder ein Birkenpilz, ist aber eine Rotkappe. In dem Fall wäre die Verwechslung nicht schlimm, Rotkappen sind beliebte und mittlerweile rare Speisepilze. (c) lebrac - stock.adobe.com Rotfuß Nur wenn der giftige Satanspilz seinen oft haarigen Kopf aus der Erde steckt, kann man ihn noch mit dem Herrenpilz verwechseln, denn der Stiel ist rot. Das Fleisch wird an der Luft blau. (c) Lena Balk - stock.adobe.com Glänzend Der Hut des Butterpilzes glänzt, deshalb ist eine Verwechslung mit Steinpilzen kaum möglich. Er wächst oft in der Nähe von Kiefern und ist essbar, allerdings sollte man die Huthaut abziehen und entsorgen (Vorsicht: sie färbt!). (c) traveldia - stock.adobe.com (H.Arndt) Wunderbar Jetzt zu den Lamellenpilzen: Der Parasol ist wohl einer der besten Speisepilze, die die Natur je hervorgebracht hat. Schade nur, dass man vor allem die jungen Pilze mit ein paar der giftigsten Vertreter verwechseln kann. (c) physyk - stock.adobe.com (Ljubomir Trigubishyn) Ähnlichkeit Wird oft irrtümlich für genießbar gehalten: der giftige Knollenblätterpilz unterscheidet sich vom köstlichen Parasol durch ein paar überprüfbare Merkmale. Wer sich allerdings nicht sicher ist: Finger weg! (c) Siegfried Schnepf - stock.adobe.com Vorsicht! Schön, aber giftig: Der Pantherpilz sieht aus wie ein Fliegenpilz, nur mit braunem Hut. Junge Pilze tragen den Hut geschlossen und schauen dem Parasol ähnlich. Deshalb lieber Pilze mit geschlossenen Kappen stehen lassen! (c) Dr. N. Lange - stock.adobe.com Essbar Wird das Fleisch des essbaren Perlpilzes angeschnitten, verfärbt es sich rötlich. Er sieht leider oft dem äußerst gilftigen Pantherpilz zum Verwechseln ähnlich. (c) Torsten Märtke - stock.adobe.com 1/12

