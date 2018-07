Facebook

Zum Butter machen auf die Bischofalm: Am 10. und 11. Juli kann mit der Familie Warmuth Butter gerührt werden © (c) WOLFGANG HUMMER

In den Küchen, Selchkammern, Reifekellern, an den Bienenstöcken, Brotbacköfen oder den Kornmühlen - diese Reisen zu den Ursprüngen des guten Geschmacks eröffnen neue Sichtweisen und feinste Geschmackserlebnisse! Wer selbst Butter gerührt, Teig geknetet, Kärntner Nudeln gekrendelt oder Wildkräuter gesammelt hat, genießt bewusster. Und nimmt neben dem Produkt selbst einen reichen Schatz an Erinnerungen, Erfahrungen und neuem Wissen mit nach Hause. Wahre kulinarische Schätze finden Sie an den schönsten, ungewöhnlichsten, abgeschiedensten aber manchmal auch offensichtlichsten Ecken der ersten Slow Food Travel Region. Es ist eine Vielfalt, die sich einem nicht im Schnelldurchlauf erschließt. Zahlreiche Produzenten und Lebensmittel-Handwerker im Gail-, Gitsch- und Lesachtal sowie am Weißensee öffnen im Rahmen dieser Veranstaltungen ihre Türen und laden Interessierte ein, ihnen über die Schulter zu schauen. Mehr sogar! Hier kann man Seite an Seite mit den Profis arbeiten und bekommt eine ganz konkrete Vorstellung davon, mit wie viel Können und Liebe zum Detail heimische Lebensmittel entstehen. Mit Kräutern und einfachen Zutaten hochwertige Produkte herstellen – das ist Luxus!