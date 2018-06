Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bei bisher 15 Festen ließen sich Besucher aus dem ganzen Land von Lammkulinarik begeistern © Camilla Kleinsasser

"Ich habe meine Funktion als Obmann der Festgemeinschaft Glocknerlamm zurückgelegt. Unser gemeinnütziger Verein ruht“, informiert Jürgen Bockenfeld, der das zweitägige Lammfest in Heiligenblut seit 2011 organisiert hat. Als Grund führt er unter anderem Personalkosten an: „Diese lagen am Anfang bei 1000 Euro pro Fest, zuletzt waren es 16.000 Euro. Wir mussten mehr Leute von außerhalb holen, Nächtigungskosten fielen an. Kaum jemand wollte freiwillig helfen“, bedauert Bockenfeld. Es sei natürlich ein hoher Zeitaufwand. Er selbst habe rund 500 Stunden kostenlos aufgewendet.

„Trotz steigender Kosten haben wir immer schwarze Zahlen geschrieben, vom Festerlös gespendet und 13.000 Euro in das Inventar investiert, das wir auch immer wieder kostenlos an Vereine verliehen haben“, betont Bockenfeld. Die Gemeinde habe zwar Auf- und Abbauarbeiten geleistet, der Tourismusverband (TVB) Werbemaßnahmen finanziert, doch generell fühlten sich die Organisatoren zu wenig unterstützt. „Nach dem Fest 2016 haben wir Gemeinde und TVB um ein Gespräch gebeten. Es ist auf Dauer nicht möglich, dass Privatpersonen dieses immer größer werdende Fest organisieren“, erklärt Bockenfeld. „Nachdem aber keine Vorschläge kamen, haben wir beschlossen, dass das 15. Glocknerlammfest 2017 für die Festgemeinschaft das letzte ist.“

Identitätsstiftendes Fest

Die Festgemeinschaft wurde 2011 gegründet und löste die ehemalige Arge Glocknerlamm ab, von der sie das gesamte Inventar abgekauft hat. „Ich schätze die Arbeit von Jürgen Bockenfeld und seinem Team. Sie haben das Fest in einer schweren Phase übernommen und es auf hohes Niveau gebracht“, sagt Bürgermeister Josef Schachner. Zum Vorwurf fehlender Unterstützung sagt er: „Wir unterstützen mit einem Betrag abzüglich Auf- und Abbauarbeiten durch Gemeindearbeiter. Deren Stunden müssen ja auch finanziert werden. So handhaben wir das auch beim Glocknerlauf.“ TVB-Obmann Martin Lackner: „Wir können nur in Form von Marketing unterstützen und das haben wir getan.“ Auch er dankt dem alten Vorstand und ist froh, dass es weitergeht: „Das Glocknerlammfest ist identitätsstiftend für Heiligenblut. Etwas, das authentisch ist für die Region und zum kulinarischen Leitthema Kärntens passt.“

Neuer Verein wird gegründet

Das neue Glocknerlammfest-Team wird von Michael Siebler angeführt. „Mir liegt viel am Fest, das für eine Belebung der Nachsaison sorgt. Ich war 14 Jahre als Musikant dabei“, begründet er, warum er die Aufgabe angenommen hat. Sein Stellvertreter soll Lammbauer Florian Glantschnig werden. Der Verein wird kommende Woche gegründet, das Inventar von der Festgemeinschaft gekauft. Siebler: „Wir sind alles junge Leute, die natürlich wieder junge Leute ansprechen. Wir hoffen so wieder die Freiwilligkeit bei den Einheimischen steigern zu können.“ Das Fest soll am 8. und 9. September in gewohnter Weise stattfinden.

Mit der Anmeldung stimme ich den Allgemeinen Nutzungsbedingungen einschließlich der darin geregelten Datenverwendung zu. Jetzt anmelden Der Newsletter ist kostenlos und jederzeit abbestellbar.