Der "Goldene Schani" und die "Goldene Jetti" sind gekürt: Schanigärten in Wien stehen bei dem Branchenwettbewerb der Wirtschaftskammer im Fokus.

Die Wiener Schanigärten wurden bewertet © (c) herl - stock.adobe.com (Max Herlitschka)

Welcher ist der schönste Gast- bzw. Schanigarten Wiens? Das wollte die Wirtschaftskammer Wien wissen und veranstaltet den Branchenwettbewerb

"Goldener Schani". Nach einem Onlinevoting ermittelte eine Jury aus Wirtschaft, Verwaltung, Design und Architektur aus den Bestgereihten die Sieger.

Die Nase vorn hatte diesmal Marko Simonis Bastei 10 in der Dominikanerbastei. Mit seinem modern designten Marktplatz gibt's ab 8.30 Uhr Frühstück, nahtlos Brunch ab 10.30 Uhr, ab 11.30 Uhr vom Schinken-Käseteller bis zu warmen täglich wechselnden Gerichten.

Marko Simonis Bastei 10 bekam den "Goldenen Schani" © Quelle www.marcosimonis.com

In der Kategorie Im Grünen gewann die Manameierei (1170, Exelbergstraße 32) den Preis. Am Rand des Schwarzenbergplatzes sitzt man dort am Friß des Wienerwalds und lässt es sich von Frühstück bis zu Broten 2.0 schmecken. Picknickkörbe werden auch gepackt.

In der Kategorie Verstecktes Juwel machte Landtmann's Jausenstation (Kavalierstrakt 52, 1130 Wien) im Schlosspark Schönbrunn das Rennen. Dort gib's auch Wiener Apfelstrudel und andere herrliche Mehlspeisen.

Die Branche sei innovativ unterwegs und erweitere kontinuierlich ihr Angebot für unsere Gäste aus dem In- und Ausland. "Dieses Engagement wollen wir vor den Vorhang holen und mit unseren Preisen auszeichnen", sagt Walter Ruck, Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

