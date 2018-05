Facebook

Bestes Ambiente: Wieninger am Nussberg © Falstaff

Zwei Steirer schafften es unter die 10 Besten in der Kategorie "beste Küche": Der Gutsheurige am Weingut Krispel in Straden heimste Platz 3 ein und ist somit auch "der beste Heurige in der Steiermark". Dazu heißt es im neuen Falstaff-"Heurigen- und Buschenschankguide 2018": "Die Krispels haben sich auf die Aufzucht einer seltenen Schweinerasse spezialisiert und veredeln das Fleisch zu einzigartigen Spezialitäten, wie etwa dem berühmten »Neusetzer«, der bis zu 12 Monate im Basalttrog reift."