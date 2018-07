Facebook

Castinggewinner Thomas Winkler im Bild mit Naturbierbrauer und #dugefällstbier-Castinginitiator Alois Gratzer und der Jury (Riederer, Betty O, Schenkermaier) © Tina Veit-Fuchs

Manche Zutaten geben erst gemeinsam Sinn. Der Hopfen braucht die Gerste, das Wasser die Hefe und eine Privatbrauerei wie die von Alois Gratzer braucht eben Verkoster. Deshalb hat der pfiffige Bierbrauer, der sich bereits in der gehobenen Gastronomie mit Biersorten wie Johann, Hermann oder Trude etabliert hat, eine ungewöhnliche Idee in die Tat umgesetzt. Wer sich bis 8. April veim #dugefällstbier-Casting beworben hatte, hatte die Chance auf einen etwas anderen Nebenjob als Verkoster.

Beim Castingfinale

Zwischen Spitzpaprika, Trüffel und Kürbis-Béchamel ging nun das große #dugefällstbier-Castingfinale der oststeirischen Brauerei Gratzer in Tom Riederers Pfarrhof in St. Andrä im Sausal über die Bühne. In der dritten und letzten Castingrunde galt es, die perfekte Sensorik-Paarung "Kulinarik & Bier" zu finden und den Juroren Reini Schenkermaier (Erzbergbräu), Liedmacherin Betty O, den #dugefällstbier-Initiatoren Alois Gratzer und Ingo Curt Riemenschneider, sowie Hausherr Thomas Riederer (47 Grad) in einer individuellen Präsentation schmackhaft zu machen.

Als Sieger des ersten Bierverkoster-Casting des Landes ging Thomas Winkler hervor. Jovana Knežević und Stephan Keller teilen sich ex aequo den 2. Platz. Die drei werden künftig für die Brauerei Gratzer als Bierverkoster auf Veranstaltungen und bei exklusiven Verkostungen ihre Leidenschaft für das Naturprodukt in die Welt hinaustragen und neue (Bier-)Horizonte schmackhaft machen.

Thomas Winkler (r.), im Bild mit Naturbierbrauer und #dugefällstbier-Castinginitiator Alois Gratzer Foto © Tina Veit-Fuchs

Herr und Frau Verkoster wurden auf den Laufsteg gebeten Foto © Bergmann