Im vergangenen Jahr hat der "Guide Michelin" erstmals die Gastrotempels Ungarns eingehend getestet, in der frisch aufgekochten zweiten Ausgabe 2023 wurden 28 Restaurants in Budapest und 47 Restaurants auf dem Land, was einen Zuwachs von 14 Lokalen bedeutet. Heuer wurden insgesamt 75 ungarische Restaurants in den französischen Gastroführer aufgenommen.

Zwei Restaurants konnten ihre zwei Sterne verteidigen: das in der Burg von Tata ansässige "Gourmet Platán" und das Budapester Restaurant Stand. Auch die sieben mit einem Stern dekorierten Lokale des Vorjahrs haben ihren Status wieder erkocht. Sechs davon tischen in der Hauptstadt auf: das "Babel", die "Borkonyha Winekitchen", das "Costes", das "Essência", das "Rumour" und "Salt". Dazu kommt noch das 42 in Esztergom.

Preis-Leistung auf dem Teller

Mit einem "Bib Gourmand" für ein besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis wurden sieben Restaurants bedacht: das "Anyukám Mondta" in Encs, die "Casa Christa" in Balatonszőlős, das "Kistücsök" in Balatonszemes, das "Macok" in Eger, das "Morzsa" in Pécs sowie "Mór24" und "Sparhelt" in Balatonfüred.

Für ihre Bemühungen um Nachhaltigkeit hat der "Guide Michelin" in Ungarn fünf grüne Sterne vergeben: das "Almalomb" in Hosszúhetény, das "Graefl Major Kétútköz" in Poroszló, die "Villa Kabala" in Szigliget sowie das "Onyx Mühely" und das "Salt" in Budapest.