Vom Guide Michelin gibt es neben dem Restaurantführer künftig auch Hotelbewertungen. Bewerter hätten mehr als 5000 außergewöhnliche Hotels und Unterkünfte in aller Welt ausgewählt, die ab dem kommenden Jahr als neue Auszeichnung einen Michelin-Schlüssel erhalten, teilte das Unternehmen mit. Es gehe um eine unabhängige Auswahl herausragender Hotels in 120 Ländern mit einer breiten Preisspanne und verschiedenen Stilrichtungen. In der ersten Hälfte des Jahres 2024 sollen die ersten Gewinner bekannt geben.

Kriterien der Auswahl sind Architektur und Design, Qualität von Service und Komfort, die Einzigartigkeit der Einrichtung, das Preis-Leistungs-Verhältnis sowie die Frage, ob das Hotel vielleicht sogar ein eigenständiges Reiseziel ist. Guide Michelin gehe es darum, Reisende auf Unterkünfte mit Charakter hinzuweisen, die mehr als nur ein Zimmer für eine Nacht böten.

Bewertung und Buchung in einem

Über eine Plattform sollen die Hotels auch direkt bei Guide Michelin gebucht werden können. Reisende haben dort auch die Möglichkeit, eine eigene Bewertung und eigene Erfahrungen zu teilen. Reisenden soll über die Plattform außerdem eine Begleitung durch Experten geboten werden, die rund um die Uhr auf Anfragen reagieren.

Guide Michelin reagiere mit den eigenen Hotelbewertungen auf die Überstandardisierung der Unterkünfte in Bezug auf Design, Innenausstattung und Service. Welche Hotels sich künftig mit einem Michelin-Schlüssel schmücken dürfen, soll im ersten Halbjahr 2024 bekanntgemacht werden.

Hotels sind wie Gaststätten bereits in den Michelin-Führern enthalten. Allerdings haben sie nur eine einfache Klassifizierung nach Komfort und keine besondere Auszeichnung wie für herausragende Restaurants, die ein bis drei Sterne erhalten können.