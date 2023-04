"Ein wunderbarer Platz, das ist genau das Lokal, das ich schon lange gesucht habe", sagt Marco Da Rin Bettina (49). Der bisherige Küchenchef des bekannten Restaurants Baita Mondschein in Sappada übernimmt das Golfrestaurant Tarvis. Die letzten Vorbereitungen sind im Laufen, der Weinkeller ist mit erlesenen Tropfen gefüllt, die Wiedereröffnung wird für die erste Aprilwoche angepeilt, "offiziell eröffnet wird rechtzeitig zu Ostern". Mit seinen Partnern will er dem Golfrestaurant neues Leben einhauchen – das sind Lebensgefährtin Elisabetta Pitton, eine versierte Sommelière, deren weinspezifisches Wissen bisher in Fünf-Stern-Häusern gefragt war, und Maître Andrea Palù, der mit hervorragenden Deutschkenntnissen punktet.

"Ai confini" nennt er sein Restaurant – und der Name ist Programm. "Wir liegen hier an den Grenzen, nicht nur geografischer und kultureller Natur, sondern auch geschmacklicher. Meer- und Bergwelt treffen aufeinander." Fisch wird es natürlich nach wie vor geben. Aber Da Rin Bettina hat in den vergangenen Jahrzehnten mit seiner fantasievollen Neuinterpretation die alpine italienische Küche der Dolomiten zu kulinarischen Höhenflügen geführt und sich einen Namen erkocht. Der Wald und seine Aromen, autochthone Kräuter und Hölzer oder Wildbret spielen dabei eine große Rolle. So etwa in Gerichten wie Pasta mit Zirbenbutter oder Hirschmedaillons im Latschenkiefer-Saftl.

Der Meisterkoch ist Ladiner aus Cortina d'Ampezzo, dem Herzen der Dolomiten. Die Liebe zu den Kräutern dieser geheimnisvollen bleichen Berge hat ihm schon la nonna, die Oma, vermittelt. "Seit Jahrhunderten werden Wildkräuter bei uns verwendet. Passend zur Saison gibt es sie auch bei mir, etwa den Bergradicchio." Verwendet werden nur erstklassige Rohstoffe, Brot bäckt er selbst.

Ilija Pejic, den vor zwei Jahren so tragisch aus dem Leben geschiedenen früheren Chef des Golfrestaurants, hat Da Rin Bettina gut gekannt. "Ilija hat bei kulinarischen Events bei mir in Sappada gekocht, ich bei ihm hier in Tarvis. Für die Aufnahme in den CHIC-Klub, das steht für Charming Italian Chef, brauchte ich zwei Bürgen, Ilija war einer von ihnen." Marco Da Rin Bettinas gastronomische Erfolge überzeugten auch die Eigentümerfamilie Palfinger. Mit seinen Künsten ist er in den wichtigsten italienischen Gastroführern mit exzellenten Rezensionen präsent.